Expand kaina (XZK)

Neįtraukta į sąrašą

1 XZK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00328647
$0.00328647
-1.50%1D
mexc
USD
Expand (XZK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:12:50(UTC+8)

Expand (XZK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00314409
$ 0.00314409
24 val. žemiausia
$ 0.00421924
$ 0.00421924
24 val. aukščiausia

$ 0.00314409
$ 0.00314409

$ 0.00421924
$ 0.00421924

$ 0.187647
$ 0.187647

$ 0.00269224
$ 0.00269224

+0.19%

-1.55%

-45.39%

-45.39%

Expand (XZK) realiojo laiko kaina yra $0.00328721. Per pastarąsias 24 valandas XZK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00314409 iki aukščiausios $ 0.00421924 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XZK kaina yra $ 0.187647, o žemiausia – $ 0.00269224.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XZK per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -1.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -45.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Expand (XZK) rinkos informacija

$ 1.35M
$ 1.35M

--
--

$ 3.29M
$ 3.29M

410.76M
410.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė Expand rinkos kapitalizacija yra $ 1.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XZK apyvartoje yra 410.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.29M

Expand (XZK) kainos istorija USD

Šiandienos Expand kainos pokytis į USD: $ 0.
Expand 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001452690.
Expand 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016335566.
Expand 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.55%
30 dienų$ +0.0001452690+4.42%
60 dienų$ -0.0016335566-49.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra Expand (XZK)

Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Expand (XZK) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Expand kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Expand (XZK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Expand (XZK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Expand prognozes.

Peržiūrėkite Expand kainos prognozę dabar!

XZK į vietos valiutas

Expand (XZK) Tokenomika

Supratimas apie Expand (XZK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XZKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Expand (XZK)

Kiek Expand(XZK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XZK kaina USD valiuta yra 0.00328721USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XZK į USD kaina?
Dabartinė XZK kaina USD valiuta yra $ 0.00328721. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Expand rinkos kapitalizacija?
XZK rinkos kapitalizacija yra $ 1.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XZK apyvartoje?
XZK apyvartoje yra 410.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XZK kaina?
XZK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.187647USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XZK kaina?
XZK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00269224USD.
Kokia yra XZK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XZK yra --USD.
Ar XZK kaina šiais metais kils?
XZK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XZK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.