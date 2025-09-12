Espresso Bot kaina (ESPR)
Espresso Bot (ESPR) realiojo laiko kaina yra $0.00008786. Per pastarąsias 24 valandas ESPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ESPR kaina yra $ 0.00801263, o žemiausia – $ 0.00004458.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ESPR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Espresso Bot rinkos kapitalizacija yra $ 87.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ESPR apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.86K
Šiandienos Espresso Bot kainos pokytis į USD: $ 0.
Espresso Bot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000063785.
Espresso Bot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000322127.
Espresso Bot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0.0000063785
|+7.26%
|60 dienų
|$ +0.0000322127
|+36.66%
|90 dienų
|$ 0
|--
Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot EspressoBot - your express pass to the world of token creation. Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision. you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips.
