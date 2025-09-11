Daugiau apie ENQAI

ENQAI Kainos informacija

ENQAI Baltoji knyga

ENQAI Oficiali svetainė

ENQAI Tokenomika

ENQAI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

enqAI logotipas

enqAI kaina (ENQAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 ENQAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00156003
$0.00156003$0.00156003
+0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
enqAI (ENQAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:12:16(UTC+8)

enqAI (ENQAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0013522
$ 0.0013522$ 0.0013522
24 val. žemiausia
$ 0.00156632
$ 0.00156632$ 0.00156632
24 val. aukščiausia

$ 0.0013522
$ 0.0013522$ 0.0013522

$ 0.00156632
$ 0.00156632$ 0.00156632

$ 0.141666
$ 0.141666$ 0.141666

$ 0.00003924
$ 0.00003924$ 0.00003924

+13.41%

-0.27%

-2.16%

-2.16%

enqAI (ENQAI) realiojo laiko kaina yra $0.00155689. Per pastarąsias 24 valandas ENQAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0013522 iki aukščiausios $ 0.00156632 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENQAI kaina yra $ 0.141666, o žemiausia – $ 0.00003924.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENQAI per pastarąją valandą pasikeitė +13.41%, per 24 valandas – -0.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

enqAI (ENQAI) rinkos informacija

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

--
----

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

990.76M
990.76M 990.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė enqAI rinkos kapitalizacija yra $ 1.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ENQAI apyvartoje yra 990.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.55M

enqAI (ENQAI) kainos istorija USD

Šiandienos enqAI kainos pokytis į USD: $ 0.
enqAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002644271.
enqAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000417104.
enqAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.27%
30 dienų$ +0.0002644271+16.98%
60 dienų$ +0.0000417104+2.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra enqAI (ENQAI)

ENQAI is a decentralized AI platform providing bias-free, unrestricted generative tools. Built on principles of transparency and independence from corporate control, ENQAI empowers developers and users through an open API, while decentralized governance shapes the platform’s evolution. We believe AI should start from decentralized foundations, rejecting the centralized, authoritarian approach of mainstream AI companies. This decentralized model not only fosters innovation but also ensures resilience and flexibility for the technological shifts AI will drive in the coming years.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

enqAI (ENQAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

enqAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos enqAI (ENQAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų enqAI (ENQAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes enqAI prognozes.

Peržiūrėkite enqAI kainos prognozę dabar!

ENQAI į vietos valiutas

enqAI (ENQAI) Tokenomika

Supratimas apie enqAI (ENQAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENQAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie enqAI (ENQAI)

Kiek enqAI(ENQAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ENQAI kaina USD valiuta yra 0.00155689USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ENQAI į USD kaina?
Dabartinė ENQAI kaina USD valiuta yra $ 0.00155689. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra enqAI rinkos kapitalizacija?
ENQAI rinkos kapitalizacija yra $ 1.54MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ENQAI apyvartoje?
ENQAI apyvartoje yra 990.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ENQAI kaina?
ENQAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.141666USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ENQAI kaina?
ENQAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003924USD.
Kokia yra ENQAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ENQAI yra --USD.
Ar ENQAI kaina šiais metais kils?
ENQAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ENQAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:12:16(UTC+8)

enqAI (ENQAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.