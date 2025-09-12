Daugiau apie ENKI

ENKI Protocol logotipas

ENKI Protocol kaina (ENKI)

Neįtraukta į sąrašą

1 ENKI į USD – tiesioginė kaina:

$1.095
$1.095
-2.10%1D
mexc
USD
ENKI Protocol (ENKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:58:52(UTC+8)

ENKI Protocol (ENKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.085
$ 1.085
24 val. žemiausia
$ 1.14
$ 1.14
24 val. aukščiausia

$ 1.085
$ 1.085

$ 1.14
$ 1.14

$ 18.38
$ 18.38

$ 1.061
$ 1.061

+0.01%

-2.11%

+2.26%

+2.26%

ENKI Protocol (ENKI) realiojo laiko kaina yra $1.095. Per pastarąsias 24 valandas ENKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.085 iki aukščiausios $ 1.14 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENKI kaina yra $ 18.38, o žemiausia – $ 1.061.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -2.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ENKI Protocol (ENKI) rinkos informacija

$ 164.17K
$ 164.17K

--
----

$ 10.94M
$ 10.94M

150.00K
150.00K

10,000,000.0
10,000,000.0

Dabartinė ENKI Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 164.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ENKI apyvartoje yra 150.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.94M

ENKI Protocol (ENKI) kainos istorija USD

Šiandienos ENKI Protocol kainos pokytis į USD: $ -0.023674098643244.
ENKI Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2759633235.
ENKI Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2363301270.
ENKI Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3808702502606436.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.023674098643244-2.11%
30 dienų$ -0.2759633235-25.20%
60 dienų$ -0.2363301270-21.58%
90 dienų$ -0.3808702502606436-25.80%

Kas yra ENKI Protocol (ENKI)

ENKI Protocol is the leading liquid staking solution built on top of Metis decentralized sequencer, providing a simplified approach to get rewards from sequencer node.

ENKI Protocol (ENKI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

ENKI Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ENKI Protocol (ENKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ENKI Protocol (ENKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ENKI Protocol prognozes.

Peržiūrėkite ENKI Protocol kainos prognozę dabar!

ENKI į vietos valiutas

ENKI Protocol (ENKI) Tokenomika

Supratimas apie ENKI Protocol (ENKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ENKI Protocol (ENKI)

Kiek ENKI Protocol(ENKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ENKI kaina USD valiuta yra 1.095USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ENKI į USD kaina?
Dabartinė ENKI kaina USD valiuta yra $ 1.095. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ENKI Protocol rinkos kapitalizacija?
ENKI rinkos kapitalizacija yra $ 164.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ENKI apyvartoje?
ENKI apyvartoje yra 150.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ENKI kaina?
ENKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.38USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ENKI kaina?
ENKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.061USD.
Kokia yra ENKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ENKI yra --USD.
Ar ENKI kaina šiais metais kils?
ENKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ENKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:58:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.