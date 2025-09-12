ELVIS kaina (ELVIS)
-5.00%
-1.66%
-25.16%
-25.16%
ELVIS (ELVIS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ELVIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELVIS kaina yra $ 0.00271165, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELVIS per pastarąją valandą pasikeitė -5.00%, per 24 valandas – -1.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ELVIS rinkos kapitalizacija yra $ 326.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ELVIS apyvartoje yra 996.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 328.06K
Šiandienos ELVIS kainos pokytis į USD: $ 0.
ELVIS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ELVIS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ELVIS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.66%
|30 dienų
|$ 0
|-63.39%
|60 dienų
|$ 0
|-53.79%
|90 dienų
|$ 0
|--
Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.
Supratimas apie ELVIS (ELVIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELVISišsamią tokeno tokenomiką dabar!
