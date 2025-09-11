Daugiau apie EUSD

EUSD Kainos informacija

EUSD Oficiali svetainė

EUSD Tokenomika

EUSD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Electronic USD logotipas

Electronic USD kaina (EUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 EUSD į USD – tiesioginė kaina:

$1.003
$1.003$1.003
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Electronic USD (EUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:58:53(UTC+8)

Electronic USD (EUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.994372
$ 0.994372$ 0.994372
24 val. žemiausia
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24 val. aukščiausia

$ 0.994372
$ 0.994372$ 0.994372

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.867067
$ 0.867067$ 0.867067

+0.27%

+0.56%

+0.25%

+0.25%

Electronic USD (EUSD) realiojo laiko kaina yra $1.002. Per pastarąsias 24 valandas EUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.994372 iki aukščiausios $ 1.008 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EUSD kaina yra $ 1.13, o žemiausia – $ 0.867067.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Electronic USD (EUSD) rinkos informacija

$ 24.80M
$ 24.80M$ 24.80M

--
----

$ 24.80M
$ 24.80M$ 24.80M

24.75M
24.75M 24.75M

24,750,521.36990152
24,750,521.36990152 24,750,521.36990152

Dabartinė Electronic USD rinkos kapitalizacija yra $ 24.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EUSD apyvartoje yra 24.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 24750521.36990152. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.80M

Electronic USD (EUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Electronic USD kainos pokytis į USD: $ +0.00561532.
Electronic USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0023979864.
Electronic USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0018697320.
Electronic USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0019259294572909.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00561532+0.56%
30 dienų$ +0.0023979864+0.24%
60 dienų$ +0.0018697320+0.19%
90 dienų$ +0.0019259294572909+0.19%

Kas yra Electronic USD (EUSD)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Electronic USD (EUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Electronic USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Electronic USD (EUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Electronic USD (EUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Electronic USD prognozes.

Peržiūrėkite Electronic USD kainos prognozę dabar!

EUSD į vietos valiutas

Electronic USD (EUSD) Tokenomika

Supratimas apie Electronic USD (EUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Electronic USD (EUSD)

Kiek Electronic USD(EUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EUSD kaina USD valiuta yra 1.002USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EUSD į USD kaina?
Dabartinė EUSD kaina USD valiuta yra $ 1.002. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Electronic USD rinkos kapitalizacija?
EUSD rinkos kapitalizacija yra $ 24.80MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EUSD apyvartoje?
EUSD apyvartoje yra 24.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EUSD kaina?
EUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EUSD kaina?
EUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.867067USD.
Kokia yra EUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EUSD yra --USD.
Ar EUSD kaina šiais metais kils?
EUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:58:53(UTC+8)

Electronic USD (EUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.