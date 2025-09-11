Daugiau apie EDUM

EDUM Kainos informacija

EDUM Baltoji knyga

EDUM Oficiali svetainė

EDUM Tokenomika

EDUM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

EDUM logotipas

EDUM kaina (EDUM)

Neįtraukta į sąrašą

1 EDUM į USD – tiesioginė kaina:

$0.189415
$0.189415$0.189415
-2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
EDUM (EDUM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:11:36(UTC+8)

EDUM (EDUM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.172886
$ 0.172886$ 0.172886
24 val. žemiausia
$ 0.193326
$ 0.193326$ 0.193326
24 val. aukščiausia

$ 0.172886
$ 0.172886$ 0.172886

$ 0.193326
$ 0.193326$ 0.193326

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.152688
$ 0.152688$ 0.152688

+0.02%

-2.02%

-1.53%

-1.53%

EDUM (EDUM) realiojo laiko kaina yra $0.189415. Per pastarąsias 24 valandas EDUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.172886 iki aukščiausios $ 0.193326 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDUM kaina yra $ 1.19, o žemiausia – $ 0.152688.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDUM per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -2.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EDUM (EDUM) rinkos informacija

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 95.61M
$ 95.61M$ 95.61M

6.29M
6.29M 6.29M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Dabartinė EDUM rinkos kapitalizacija yra $ 1.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EDUM apyvartoje yra 6.29M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 95.61M

EDUM (EDUM) kainos istorija USD

Šiandienos EDUM kainos pokytis į USD: $ -0.0039114130982846.
EDUM 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0050457314.
EDUM 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0026923258.
EDUM 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0039114130982846-2.02%
30 dienų$ -0.0050457314-2.66%
60 dienų$ -0.0026923258-1.42%
90 dienų$ 0--

Kas yra EDUM (EDUM)

Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

EDUM (EDUM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

EDUM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EDUM (EDUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EDUM (EDUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EDUM prognozes.

Peržiūrėkite EDUM kainos prognozę dabar!

EDUM į vietos valiutas

EDUM (EDUM) Tokenomika

Supratimas apie EDUM (EDUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EDUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EDUM (EDUM)

Kiek EDUM(EDUM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EDUM kaina USD valiuta yra 0.189415USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EDUM į USD kaina?
Dabartinė EDUM kaina USD valiuta yra $ 0.189415. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EDUM rinkos kapitalizacija?
EDUM rinkos kapitalizacija yra $ 1.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EDUM apyvartoje?
EDUM apyvartoje yra 6.29MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EDUM kaina?
EDUM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.19USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EDUM kaina?
EDUM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.152688USD.
Kokia yra EDUM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EDUM yra --USD.
Ar EDUM kaina šiais metais kils?
EDUM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EDUM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:11:36(UTC+8)

EDUM (EDUM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.