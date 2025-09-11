Daugiau apie DUSD

DUSD Kainos informacija

DUSD Baltoji knyga

DUSD Oficiali svetainė

DUSD Tokenomika

DUSD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

dTRINITY USD logotipas

dTRINITY USD kaina (DUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 DUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.99832
$0.99832$0.99832
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
dTRINITY USD (DUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:10:45(UTC+8)

dTRINITY USD (DUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.996698
$ 0.996698$ 0.996698
24 val. žemiausia
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 val. aukščiausia

$ 0.996698
$ 0.996698$ 0.996698

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 0.968313
$ 0.968313$ 0.968313

+0.03%

-0.08%

+0.05%

+0.05%

dTRINITY USD (DUSD) realiojo laiko kaina yra $0.99815. Per pastarąsias 24 valandas DUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.996698 iki aukščiausios $ 1.0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUSD kaina yra $ 1.046, o žemiausia – $ 0.968313.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

dTRINITY USD (DUSD) rinkos informacija

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

--
----

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

2.40M
2.40M 2.40M

2,396,753.671998016
2,396,753.671998016 2,396,753.671998016

Dabartinė dTRINITY USD rinkos kapitalizacija yra $ 2.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DUSD apyvartoje yra 2.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 2396753.671998016. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39M

dTRINITY USD (DUSD) kainos istorija USD

Šiandienos dTRINITY USD kainos pokytis į USD: $ -0.0008797717832168.
dTRINITY USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002703988.
dTRINITY USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0037337797.
dTRINITY USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008797717832168-0.08%
30 dienų$ +0.0002703988+0.03%
60 dienų$ -0.0037337797-0.37%
90 dienų$ 0--

Kas yra dTRINITY USD (DUSD)

dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

dTRINITY USD (DUSD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

dTRINITY USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos dTRINITY USD (DUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų dTRINITY USD (DUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes dTRINITY USD prognozes.

Peržiūrėkite dTRINITY USD kainos prognozę dabar!

DUSD į vietos valiutas

dTRINITY USD (DUSD) Tokenomika

Supratimas apie dTRINITY USD (DUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie dTRINITY USD (DUSD)

Kiek dTRINITY USD(DUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DUSD kaina USD valiuta yra 0.99815USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DUSD į USD kaina?
Dabartinė DUSD kaina USD valiuta yra $ 0.99815. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra dTRINITY USD rinkos kapitalizacija?
DUSD rinkos kapitalizacija yra $ 2.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DUSD apyvartoje?
DUSD apyvartoje yra 2.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DUSD kaina?
DUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.046USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DUSD kaina?
DUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.968313USD.
Kokia yra DUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DUSD yra --USD.
Ar DUSD kaina šiais metais kils?
DUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:10:45(UTC+8)

dTRINITY USD (DUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.