DOTZ logotipas

DOTZ kaina (DOTZ)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOTZ į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DOTZ (DOTZ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:05:19(UTC+8)

DOTZ (DOTZ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00271026
$ 0.00271026$ 0.00271026

$ 0
$ 0$ 0

+1.16%

-1.67%

-2.90%

-2.90%

DOTZ (DOTZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOTZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOTZ kaina yra $ 0.00271026, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOTZ per pastarąją valandą pasikeitė +1.16%, per 24 valandas – -1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOTZ (DOTZ) rinkos informacija

$ 39.85K
$ 39.85K$ 39.85K

--
----

$ 65.58K
$ 65.58K$ 65.58K

460.93M
460.93M 460.93M

758,529,988.7741779
758,529,988.7741779 758,529,988.7741779

Dabartinė DOTZ rinkos kapitalizacija yra $ 39.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOTZ apyvartoje yra 460.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 758529988.7741779. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.58K

DOTZ (DOTZ) kainos istorija USD

Šiandienos DOTZ kainos pokytis į USD: $ 0.
DOTZ 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOTZ 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOTZ 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.67%
30 dienų$ 0-14.42%
60 dienų$ 0+3.08%
90 dienų$ 0--

Kas yra DOTZ (DOTZ)

We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money

DOTZ (DOTZ) išteklius

Oficiali svetainė

DOTZ kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOTZ (DOTZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOTZ (DOTZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOTZ prognozes.

Peržiūrėkite DOTZ kainos prognozę dabar!

DOTZ į vietos valiutas

DOTZ (DOTZ) Tokenomika

Supratimas apie DOTZ (DOTZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOTZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOTZ (DOTZ)

Kiek DOTZ(DOTZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOTZ kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOTZ į USD kaina?
Dabartinė DOTZ kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOTZ rinkos kapitalizacija?
DOTZ rinkos kapitalizacija yra $ 39.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOTZ apyvartoje?
DOTZ apyvartoje yra 460.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOTZ kaina?
DOTZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00271026USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOTZ kaina?
DOTZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOTZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOTZ yra --USD.
Ar DOTZ kaina šiais metais kils?
DOTZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOTZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
