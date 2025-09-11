Daugiau apie DOLA

DOLA Kainos informacija

DOLA Oficiali svetainė

DOLA Tokenomika

DOLA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DOLA logotipas

DOLA kaina (DOLA)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOLA į USD – tiesioginė kaina:

$0.993249
$0.993249$0.993249
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DOLA (DOLA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:56:56(UTC+8)

DOLA (DOLA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.992261
$ 0.992261$ 0.992261
24 val. žemiausia
$ 0.99357
$ 0.99357$ 0.99357
24 val. aukščiausia

$ 0.992261
$ 0.992261$ 0.992261

$ 0.99357
$ 0.99357$ 0.99357

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

$ 0.088407
$ 0.088407$ 0.088407

+0.00%

+0.08%

-0.15%

-0.15%

DOLA (DOLA) realiojo laiko kaina yra $0.99319. Per pastarąsias 24 valandas DOLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.992261 iki aukščiausios $ 0.99357 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOLA kaina yra $ 1.87, o žemiausia – $ 0.088407.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOLA per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOLA (DOLA) rinkos informacija

$ 121.72M
$ 121.72M$ 121.72M

--
----

$ 203.20M
$ 203.20M$ 203.20M

122.56M
122.56M 122.56M

204,594,054.207249
204,594,054.207249 204,594,054.207249

Dabartinė DOLA rinkos kapitalizacija yra $ 121.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOLA apyvartoje yra 122.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 204594054.207249. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 203.20M

DOLA (DOLA) kainos istorija USD

Šiandienos DOLA kainos pokytis į USD: $ +0.00082741.
DOLA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0047522155.
DOLA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0048560038.
DOLA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005712122096314.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00082741+0.08%
30 dienų$ -0.0047522155-0.47%
60 dienų$ -0.0048560038-0.48%
90 dienų$ -0.005712122096314-0.57%

Kas yra DOLA (DOLA)

DOLA is the asset and debt backed decentralized stablecoin of Inverse Finance

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DOLA (DOLA) išteklius

Oficiali svetainė

DOLA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOLA (DOLA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOLA (DOLA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOLA prognozes.

Peržiūrėkite DOLA kainos prognozę dabar!

DOLA į vietos valiutas

DOLA (DOLA) Tokenomika

Supratimas apie DOLA (DOLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOLA (DOLA)

Kiek DOLA(DOLA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOLA kaina USD valiuta yra 0.99319USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOLA į USD kaina?
Dabartinė DOLA kaina USD valiuta yra $ 0.99319. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOLA rinkos kapitalizacija?
DOLA rinkos kapitalizacija yra $ 121.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOLA apyvartoje?
DOLA apyvartoje yra 122.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOLA kaina?
DOLA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.87USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOLA kaina?
DOLA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.088407USD.
Kokia yra DOLA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOLA yra --USD.
Ar DOLA kaina šiais metais kils?
DOLA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOLA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:56:56(UTC+8)

DOLA (DOLA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.