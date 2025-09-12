Daugiau apie DOGY

Dogy logotipas

Dogy kaina (DOGY)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOGY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
Dogy (DOGY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:04:19(UTC+8)

Dogy (DOGY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.13%

-0.84%

-15.62%

-15.62%

Dogy (DOGY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGY kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGY per pastarąją valandą pasikeitė -1.13%, per 24 valandas – -0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dogy (DOGY) rinkos informacija

$ 34.51K
$ 34.51K$ 34.51K

--
----

$ 34.51K
$ 34.51K$ 34.51K

999.88B
999.88B 999.88B

999,879,478,878.0569
999,879,478,878.0569 999,879,478,878.0569

Dabartinė Dogy rinkos kapitalizacija yra $ 34.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGY apyvartoje yra 999.88B vienetų, o bendras kiekis siekia 999879478878.0569. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.51K

Dogy (DOGY) kainos istorija USD

Šiandienos Dogy kainos pokytis į USD: $ 0.
Dogy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dogy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dogy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.84%
30 dienų$ 0-5.68%
60 dienų$ 0-1.14%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dogy (DOGY)

Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that’s set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it’s a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you’re new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you’re not just holding a promising new token—you’re supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Dogy (DOGY) išteklius

Oficiali svetainė

Dogy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dogy (DOGY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dogy (DOGY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dogy prognozes.

Peržiūrėkite Dogy kainos prognozę dabar!

DOGY į vietos valiutas

Dogy (DOGY) Tokenomika

Supratimas apie Dogy (DOGY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dogy (DOGY)

Kiek Dogy(DOGY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGY į USD kaina?
Dabartinė DOGY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dogy rinkos kapitalizacija?
DOGY rinkos kapitalizacija yra $ 34.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGY apyvartoje?
DOGY apyvartoje yra 999.88BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGY kaina?
DOGY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGY kaina?
DOGY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOGY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGY yra --USD.
Ar DOGY kaina šiais metais kils?
DOGY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:04:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.