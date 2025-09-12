DogeBoy kaina (DOGB)
DogeBoy (DOGB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DogeBoy rinkos kapitalizacija yra $ 17.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGB apyvartoje yra 1.20T vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.42K
Šiandienos DogeBoy kainos pokytis į USD: $ 0.0.
DogeBoy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DogeBoy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DogeBoy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ 0
|+27.03%
|60 dienų
|$ 0
|+32.64%
|90 dienų
|$ 0
|--
DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe.
