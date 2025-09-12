Daugiau apie DEF

DEF Kainos informacija

DEF Oficiali svetainė

DEF Tokenomika

DEF Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

deFusion logotipas

deFusion kaina (DEF)

Neįtraukta į sąrašą

1 DEF į USD – tiesioginė kaina:

$0.00066505
$0.00066505$0.00066505
-3.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
deFusion (DEF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:12:48(UTC+8)

deFusion (DEF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00409746
$ 0.00409746$ 0.00409746

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.21%

-0.65%

-0.65%

deFusion (DEF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DEF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEF kaina yra $ 0.00409746, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -3.21%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

deFusion (DEF) rinkos informacija

$ 62.59K
$ 62.59K$ 62.59K

--
----

$ 665.06K
$ 665.06K$ 665.06K

94.10M
94.10M 94.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė deFusion rinkos kapitalizacija yra $ 62.59K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DEF apyvartoje yra 94.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 665.06K

deFusion (DEF) kainos istorija USD

Šiandienos deFusion kainos pokytis į USD: $ 0.
deFusion 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
deFusion 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
deFusion 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.21%
30 dienų$ 0-23.11%
60 dienų$ 0-47.97%
90 dienų$ 0--

Kas yra deFusion (DEF)

deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

deFusion (DEF) išteklius

Oficiali svetainė

deFusion kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos deFusion (DEF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų deFusion (DEF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes deFusion prognozes.

Peržiūrėkite deFusion kainos prognozę dabar!

DEF į vietos valiutas

deFusion (DEF) Tokenomika

Supratimas apie deFusion (DEF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie deFusion (DEF)

Kiek deFusion(DEF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEF kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEF į USD kaina?
Dabartinė DEF kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra deFusion rinkos kapitalizacija?
DEF rinkos kapitalizacija yra $ 62.59KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEF apyvartoje?
DEF apyvartoje yra 94.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEF kaina?
DEF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00409746USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEF kaina?
DEF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DEF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEF yra --USD.
Ar DEF kaina šiais metais kils?
DEF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:12:48(UTC+8)

deFusion (DEF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.