DeFive logotipas

DeFive kaina (FIVE)

Neįtraukta į sąrašą

1 FIVE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00123873
$0.00123873$0.00123873
+6.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DeFive (FIVE) kainos grafikas realiu laiku
DeFive (FIVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00112293
$ 0.00112293$ 0.00112293
24 val. žemiausia
$ 0.00123885
$ 0.00123885$ 0.00123885
24 val. aukščiausia

$ 0.00112293
$ 0.00112293$ 0.00112293

$ 0.00123885
$ 0.00123885$ 0.00123885

$ 0.01038358
$ 0.01038358$ 0.01038358

$ 0.00073729
$ 0.00073729$ 0.00073729

-0.15%

+5.79%

+5.51%

+5.51%

DeFive (FIVE) realiojo laiko kaina yra $0.00123509. Per pastarąsias 24 valandas FIVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00112293 iki aukščiausios $ 0.00123885 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIVE kaina yra $ 0.01038358, o žemiausia – $ 0.00073729.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIVE per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +5.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeFive (FIVE) rinkos informacija

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

--
----

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

1.14B
1.14B 1.14B

1,609,106,235.00126
1,609,106,235.00126 1,609,106,235.00126

Dabartinė DeFive rinkos kapitalizacija yra $ 1.41M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FIVE apyvartoje yra 1.14B vienetų, o bendras kiekis siekia 1609106235.00126. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.99M

DeFive (FIVE) kainos istorija USD

Šiandienos DeFive kainos pokytis į USD: $ 0.
DeFive 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002610433.
DeFive 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002797252.
DeFive 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.79%
30 dienų$ +0.0002610433+21.14%
60 dienų$ -0.0002797252-22.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra DeFive (FIVE)

DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform’s governance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DeFive (FIVE) išteklius

Oficiali svetainė

DeFive kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeFive (FIVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFive (FIVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFive prognozes.

Peržiūrėkite DeFive kainos prognozę dabar!

FIVE į vietos valiutas

DeFive (FIVE) Tokenomika

Supratimas apie DeFive (FIVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FIVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeFive (FIVE)

Kiek DeFive(FIVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FIVE kaina USD valiuta yra 0.00123509USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FIVE į USD kaina?
Dabartinė FIVE kaina USD valiuta yra $ 0.00123509. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeFive rinkos kapitalizacija?
FIVE rinkos kapitalizacija yra $ 1.41MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FIVE apyvartoje?
FIVE apyvartoje yra 1.14BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FIVE kaina?
FIVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01038358USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FIVE kaina?
FIVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00073729USD.
Kokia yra FIVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FIVE yra --USD.
Ar FIVE kaina šiais metais kils?
FIVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FIVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.