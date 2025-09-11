Daugiau apie DAY

Dayhub kaina (DAY)

Neįtraukta į sąrašą

1 DAY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00650071
$0.00650071
0.00%1D
mexc
USD
Dayhub (DAY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:07:02(UTC+8)

Dayhub (DAY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00582592
$ 0.00582592
24 val. žemiausia
$ 0.00650179
$ 0.00650179
24 val. aukščiausia

$ 0.00582592
$ 0.00582592

$ 0.00650179
$ 0.00650179

$ 0.00758727
$ 0.00758727

$ 0.00549307
$ 0.00549307

+9.85%

+0.06%

+10.01%

+10.01%

Dayhub (DAY) realiojo laiko kaina yra $0.00649989. Per pastarąsias 24 valandas DAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00582592 iki aukščiausios $ 0.00650179 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAY kaina yra $ 0.00758727, o žemiausia – $ 0.00549307.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAY per pastarąją valandą pasikeitė +9.85%, per 24 valandas – +0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dayhub (DAY) rinkos informacija

$ 3.12M
$ 3.12M

--
--

$ 5.32M
$ 5.32M

480.40M
480.40M

818,211,642.745387
818,211,642.745387

Dabartinė Dayhub rinkos kapitalizacija yra $ 3.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DAY apyvartoje yra 480.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 818211642.745387. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.32M

Dayhub (DAY) kainos istorija USD

Šiandienos Dayhub kainos pokytis į USD: $ 0.
Dayhub 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007162397.
Dayhub 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008289907.
Dayhub 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.06%
30 dienų$ +0.0007162397+11.02%
60 dienų$ +0.0008289907+12.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dayhub (DAY)

Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Dayhub (DAY) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Dayhub kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dayhub (DAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dayhub (DAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dayhub prognozes.

Peržiūrėkite Dayhub kainos prognozę dabar!

DAY į vietos valiutas

Dayhub (DAY) Tokenomika

Supratimas apie Dayhub (DAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dayhub (DAY)

Kiek Dayhub(DAY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DAY kaina USD valiuta yra 0.00649989USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DAY į USD kaina?
Dabartinė DAY kaina USD valiuta yra $ 0.00649989. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dayhub rinkos kapitalizacija?
DAY rinkos kapitalizacija yra $ 3.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DAY apyvartoje?
DAY apyvartoje yra 480.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DAY kaina?
DAY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00758727USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DAY kaina?
DAY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00549307USD.
Kokia yra DAY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DAY yra --USD.
Ar DAY kaina šiais metais kils?
DAY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DAY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
