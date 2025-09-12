Daugiau apie DATA

DATA Kainos informacija

DATA Baltoji knyga

DATA Oficiali svetainė

DATA Tokenomika

DATA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Databot logotipas

Databot kaina (DATA)

Neįtraukta į sąrašą

1 DATA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00096635
$0.00096635$0.00096635
-4.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Databot (DATA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:24:09(UTC+8)

Databot (DATA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00096251
$ 0.00096251$ 0.00096251
24 val. žemiausia
$ 0.00101479
$ 0.00101479$ 0.00101479
24 val. aukščiausia

$ 0.00096251
$ 0.00096251$ 0.00096251

$ 0.00101479
$ 0.00101479$ 0.00101479

$ 0.00290556
$ 0.00290556$ 0.00290556

$ 0.00003583
$ 0.00003583$ 0.00003583

-1.23%

-4.49%

-10.05%

-10.05%

Databot (DATA) realiojo laiko kaina yra $0.0009664. Per pastarąsias 24 valandas DATA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00096251 iki aukščiausios $ 0.00101479 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DATA kaina yra $ 0.00290556, o žemiausia – $ 0.00003583.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DATA per pastarąją valandą pasikeitė -1.23%, per 24 valandas – -4.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Databot (DATA) rinkos informacija

$ 863.20K
$ 863.20K$ 863.20K

--
----

$ 966.40K
$ 966.40K$ 966.40K

893.22M
893.22M 893.22M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Databot rinkos kapitalizacija yra $ 863.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DATA apyvartoje yra 893.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 966.40K

Databot (DATA) kainos istorija USD

Šiandienos Databot kainos pokytis į USD: $ 0.
Databot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001190479.
Databot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002158891.
Databot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004248427401720968.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.49%
30 dienų$ -0.0001190479-12.31%
60 dienų$ -0.0002158891-22.33%
90 dienų$ -0.0004248427401720968-30.53%

Kas yra Databot (DATA)

What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions What makes your project unique? We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives. History of your project. Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots What’s next for your project? We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Databot (DATA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Databot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Databot (DATA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Databot (DATA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Databot prognozes.

Peržiūrėkite Databot kainos prognozę dabar!

DATA į vietos valiutas

Databot (DATA) Tokenomika

Supratimas apie Databot (DATA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DATAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Databot (DATA)

Kiek Databot(DATA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DATA kaina USD valiuta yra 0.0009664USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DATA į USD kaina?
Dabartinė DATA kaina USD valiuta yra $ 0.0009664. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Databot rinkos kapitalizacija?
DATA rinkos kapitalizacija yra $ 863.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DATA apyvartoje?
DATA apyvartoje yra 893.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DATA kaina?
DATA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00290556USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DATA kaina?
DATA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003583USD.
Kokia yra DATA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DATA yra --USD.
Ar DATA kaina šiais metais kils?
DATA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DATA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:24:09(UTC+8)

Databot (DATA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.