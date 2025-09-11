Data Lake kaina (LAKE)
+0.11%
-5.13%
-17.98%
-17.98%
Data Lake (LAKE) realiojo laiko kaina yra $0.00095491. Per pastarąsias 24 valandas LAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00094192 iki aukščiausios $ 0.00101676 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAKE kaina yra $ 0.04781821, o žemiausia – $ 0.00026731.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAKE per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -5.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -17.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Data Lake rinkos kapitalizacija yra $ 1.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LAKE apyvartoje yra 1.58B vienetų, o bendras kiekis siekia 2500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.39M
Šiandienos Data Lake kainos pokytis į USD: $ 0.
Data Lake 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003412925.
Data Lake 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000043520.
Data Lake 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-5.13%
|30 dienų
|$ -0.0003412925
|-35.74%
|60 dienų
|$ -0.0000043520
|-0.45%
|90 dienų
|$ 0
|--
Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.
