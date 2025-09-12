Daugiau apie DABOO

DABOO Kainos informacija

DABOO Oficiali svetainė

DABOO Tokenomika

DABOO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Daboo logotipas

Daboo kaina (DABOO)

Neįtraukta į sąrašą

1 DABOO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00064958
$0.00064958$0.00064958
+1.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Daboo (DABOO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:37:53(UTC+8)

Daboo (DABOO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00217015
$ 0.00217015$ 0.00217015

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+2.47%

+11.09%

+11.09%

Daboo (DABOO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DABOO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DABOO kaina yra $ 0.00217015, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DABOO per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +2.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Daboo (DABOO) rinkos informacija

$ 635.56K
$ 635.56K$ 635.56K

--
----

$ 635.56K
$ 635.56K$ 635.56K

978.42M
978.42M 978.42M

978,423,623.43
978,423,623.43 978,423,623.43

Dabartinė Daboo rinkos kapitalizacija yra $ 635.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DABOO apyvartoje yra 978.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 978423623.43. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 635.56K

Daboo (DABOO) kainos istorija USD

Šiandienos Daboo kainos pokytis į USD: $ 0.
Daboo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Daboo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Daboo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.47%
30 dienų$ 0+20.40%
60 dienų$ 0+26.38%
90 dienų$ 0--

Kas yra Daboo (DABOO)

To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Daboo (DABOO) išteklius

Oficiali svetainė

Daboo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Daboo (DABOO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Daboo (DABOO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Daboo prognozes.

Peržiūrėkite Daboo kainos prognozę dabar!

DABOO į vietos valiutas

Daboo (DABOO) Tokenomika

Supratimas apie Daboo (DABOO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DABOOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Daboo (DABOO)

Kiek Daboo(DABOO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DABOO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DABOO į USD kaina?
Dabartinė DABOO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Daboo rinkos kapitalizacija?
DABOO rinkos kapitalizacija yra $ 635.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DABOO apyvartoje?
DABOO apyvartoje yra 978.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DABOO kaina?
DABOO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00217015USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DABOO kaina?
DABOO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DABOO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DABOO yra --USD.
Ar DABOO kaina šiais metais kils?
DABOO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DABOO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:37:53(UTC+8)

Daboo (DABOO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.