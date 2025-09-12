Daugiau apie CRX

Crodex logotipas

Crodex kaina (CRX)

Neįtraukta į sąrašą

1 CRX į USD – tiesioginė kaina:

$0.9929
$0.9929$0.9929
-3.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Crodex (CRX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:30:00(UTC+8)

Crodex (CRX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.987645
$ 0.987645$ 0.987645
24 val. žemiausia
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
24 val. aukščiausia

$ 0.987645
$ 0.987645$ 0.987645

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 111.08
$ 111.08$ 111.08

$ 0
$ 0$ 0

+0.18%

-3.16%

-7.50%

-7.50%

Crodex (CRX) realiojo laiko kaina yra $0.992767. Per pastarąsias 24 valandas CRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.987645 iki aukščiausios $ 1.033 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRX kaina yra $ 111.08, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRX per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -3.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Crodex (CRX) rinkos informacija

$ 99.29K
$ 99.29K$ 99.29K

--
----

$ 99.29K
$ 99.29K$ 99.29K

100.00K
100.00K 100.00K

100,000.0
100,000.0 100,000.0

Dabartinė Crodex rinkos kapitalizacija yra $ 99.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRX apyvartoje yra 100.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 100000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.29K

Crodex (CRX) kainos istorija USD

Šiandienos Crodex kainos pokytis į USD: $ -0.0324556629508596.
Crodex 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +3,793.3839468528.
Crodex 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +3,793.3839468528.
Crodex 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.99250725071551556905.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0324556629508596-3.16%
30 dienų$ +3,793.3839468528+382,102.14%
60 dienų$ +3,793.3839468528+382,102.14%
90 dienų$ +0.99250725071551556905+382,102.02%

Kas yra Crodex (CRX)

The most advanced FIRST AMM DEX on the Cronos Chain

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Crodex (CRX) išteklius

Oficiali svetainė

Crodex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Crodex (CRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Crodex (CRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Crodex prognozes.

Peržiūrėkite Crodex kainos prognozę dabar!

CRX į vietos valiutas

Crodex (CRX) Tokenomika

Supratimas apie Crodex (CRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Crodex (CRX)

Kiek Crodex(CRX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRX kaina USD valiuta yra 0.992767USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRX į USD kaina?
Dabartinė CRX kaina USD valiuta yra $ 0.992767. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Crodex rinkos kapitalizacija?
CRX rinkos kapitalizacija yra $ 99.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRX apyvartoje?
CRX apyvartoje yra 100.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRX kaina?
CRX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 111.08USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRX kaina?
CRX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CRX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRX yra --USD.
Ar CRX kaina šiais metais kils?
CRX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:30:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.