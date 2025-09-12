Daugiau apie CRAB

CRAB kaina (CRAB)

1 CRAB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
CRAB (CRAB) kainos grafikas realiu laiku
CRAB (CRAB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00877154
$ 0.00877154$ 0.00877154

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+2.23%

+6.02%

+6.02%

CRAB (CRAB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CRAB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRAB kaina yra $ 0.00877154, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRAB per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +2.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CRAB (CRAB) rinkos informacija

$ 30.79K
$ 30.79K$ 30.79K

--
----

$ 30.79K
$ 30.79K$ 30.79K

999.81M
999.81M 999.81M

999,810,078.375986
999,810,078.375986 999,810,078.375986

Dabartinė CRAB rinkos kapitalizacija yra $ 30.79K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CRAB apyvartoje yra 999.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 999810078.375986. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.79K

CRAB (CRAB) kainos istorija USD

Šiandienos CRAB kainos pokytis į USD: $ 0.
CRAB 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CRAB 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
CRAB 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.23%
30 dienų$ 0+17.01%
60 dienų$ 0+22.20%
90 dienų$ 0--

Kas yra CRAB (CRAB)

The memecoin that claws its way to the top. With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor. We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map. You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold. This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up! SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore. SNIP. SNIP.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

CRAB (CRAB) išteklius

Oficiali svetainė

CRAB kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CRAB (CRAB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CRAB (CRAB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CRAB prognozes.

Peržiūrėkite CRAB kainos prognozę dabar!

CRAB į vietos valiutas

CRAB (CRAB) Tokenomika

Supratimas apie CRAB (CRAB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRABišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CRAB (CRAB)

Kiek CRAB(CRAB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CRAB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CRAB į USD kaina?
Dabartinė CRAB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CRAB rinkos kapitalizacija?
CRAB rinkos kapitalizacija yra $ 30.79KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CRAB apyvartoje?
CRAB apyvartoje yra 999.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CRAB kaina?
CRAB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00877154USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CRAB kaina?
CRAB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CRAB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CRAB yra --USD.
Ar CRAB kaina šiais metais kils?
CRAB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CRAB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:57:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.