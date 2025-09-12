Daugiau apie COVE

Cove Quant logotipas

Cove Quant kaina (COVE)

Neįtraukta į sąrašą

1 COVE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.50%1D
mexc
USD
Cove Quant (COVE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:56:49(UTC+8)

Cove Quant (COVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362715
$ 0.00362715$ 0.00362715

$ 0
$ 0$ 0

+0.97%

+3.56%

+3.11%

+3.11%

Cove Quant (COVE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas COVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COVE kaina yra $ 0.00362715, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COVE per pastarąją valandą pasikeitė +0.97%, per 24 valandas – +3.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Cove Quant (COVE) rinkos informacija

$ 17.48K
$ 17.48K$ 17.48K

--
----

$ 17.48K
$ 17.48K$ 17.48K

999.76M
999.76M 999.76M

999,758,501.045874
999,758,501.045874 999,758,501.045874

Dabartinė Cove Quant rinkos kapitalizacija yra $ 17.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COVE apyvartoje yra 999.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 999758501.045874. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.48K

Cove Quant (COVE) kainos istorija USD

Šiandienos Cove Quant kainos pokytis į USD: $ 0.
Cove Quant 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cove Quant 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Cove Quant 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.56%
30 dienų$ 0+19.52%
60 dienų$ 0+38.35%
90 dienų$ 0--

Kas yra Cove Quant (COVE)

Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.

Cove Quant (COVE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Cove Quant kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Cove Quant (COVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Cove Quant (COVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Cove Quant prognozes.

Peržiūrėkite Cove Quant kainos prognozę dabar!

COVE į vietos valiutas

Cove Quant (COVE) Tokenomika

Supratimas apie Cove Quant (COVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Cove Quant (COVE)

Kiek Cove Quant(COVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė COVE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė COVE į USD kaina?
Dabartinė COVE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Cove Quant rinkos kapitalizacija?
COVE rinkos kapitalizacija yra $ 17.48KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra COVE apyvartoje?
COVE apyvartoje yra 999.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) COVE kaina?
COVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00362715USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) COVE kaina?
COVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra COVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis COVE yra --USD.
Ar COVE kaina šiais metais kils?
COVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite COVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:56:49(UTC+8)

