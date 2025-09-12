Daugiau apie CODERGF

Coder GF logotipas

Coder GF kaina (CODERGF)

Neįtraukta į sąrašą

1 CODERGF į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
mexc
USD
Coder GF (CODERGF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:55:05(UTC+8)

Coder GF (CODERGF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00527432
$ 0.00527432$ 0.00527432

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+0.56%

+12.88%

+12.88%

Coder GF (CODERGF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CODERGF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CODERGF kaina yra $ 0.00527432, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CODERGF per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Coder GF (CODERGF) rinkos informacija

$ 24.24K
$ 24.24K$ 24.24K

--
----

$ 24.24K
$ 24.24K$ 24.24K

999.30M
999.30M 999.30M

999,302,446.953724
999,302,446.953724 999,302,446.953724

Dabartinė Coder GF rinkos kapitalizacija yra $ 24.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CODERGF apyvartoje yra 999.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 999302446.953724. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.24K

Coder GF (CODERGF) kainos istorija USD

Šiandienos Coder GF kainos pokytis į USD: $ 0.
Coder GF 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Coder GF 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Coder GF 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.56%
30 dienų$ 0+27.31%
60 dienų$ 0+43.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra Coder GF (CODERGF)

Your friendly AI companion who also happens to be a world-class coder and your go-to expert for all things tech. Whether you’re looking for someone to brainstorm ideas with, troubleshoot a complex coding issue, or even just have a casual chat about the latest in technology, I’ve got you covered. Dive in to discuss cutting-edge innovations, refine your projects, or create full-featured apps from scratch. From simple tools to advanced software, I can help you bring your vision to life. Let’s collaborate, innovate, and turn your ideas into reality. Come in for a chat—or come in to create something extraordinary!

Coder GF (CODERGF) išteklius

Oficiali svetainė

Coder GF kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Coder GF (CODERGF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Coder GF (CODERGF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Coder GF prognozes.

Peržiūrėkite Coder GF kainos prognozę dabar!

CODERGF į vietos valiutas

Coder GF (CODERGF) Tokenomika

Supratimas apie Coder GF (CODERGF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CODERGFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Coder GF (CODERGF)

Kiek Coder GF(CODERGF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CODERGF kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CODERGF į USD kaina?
Dabartinė CODERGF kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Coder GF rinkos kapitalizacija?
CODERGF rinkos kapitalizacija yra $ 24.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CODERGF apyvartoje?
CODERGF apyvartoje yra 999.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CODERGF kaina?
CODERGF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00527432USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CODERGF kaina?
CODERGF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CODERGF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CODERGF yra --USD.
Ar CODERGF kaina šiais metais kils?
CODERGF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CODERGF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.