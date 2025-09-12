Daugiau apie CLEV

CLever kaina (CLEV)

Neįtraukta į sąrašą

1 CLEV į USD – tiesioginė kaina:

+2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
CLever (CLEV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:20:21(UTC+8)

CLever (CLEV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.01%

+2.03%

+3.54%

+3.54%

CLever (CLEV) realiojo laiko kaina yra $7.4. Per pastarąsias 24 valandas CLEV svyravo nuo žemiausios kainos $ 7.25 iki aukščiausios $ 7.46 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CLEV kaina yra $ 41.83, o žemiausia – $ 1.76.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CLEV per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +2.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CLever (CLEV) rinkos informacija

--
----

Dabartinė CLever rinkos kapitalizacija yra $ 1.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CLEV apyvartoje yra 144.59K vienetų, o bendras kiekis siekia 1268837.466646349. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.39M

CLever (CLEV) kainos istorija USD

Šiandienos CLever kainos pokytis į USD: $ +0.14734.
CLever 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.7488575400.
CLever 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.5251666400.
CLever 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -2.253227889481355.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.14734+2.03%
30 dienų$ -1.7488575400-23.63%
60 dienų$ -1.5251666400-20.61%
90 dienų$ -2.253227889481355-23.34%

Kas yra CLever (CLEV)

1. What is CLever? CLever gives CVX holders a continuous, automated way to harvest bribes and rewards AND allows users to claim their future bribes and rewards today. 2. Why use CLever? ● Automate the process of earning yield with CVX: locking, voting, collecting bribes, even re-locking in Convex as needed! ● Claim your future yields today! You can even swap them to CVX and re-deposit them to earn even more yields. ● Your future yield “loan” is non liquidating, low risk, and has certainty in funding costs 3. How does it work? Users lock their CVX and can immediately claim 50% of their future yields as clevCVX, for zero cost. Users can swap clevCVX for CVX using either the Curve liquidity pool or the clevCVX Furnace. For users that want to create leverage, they may re-deposit their CVX to claim and swap even more, looping as much as they wish to a maximum of ~2X their initial CVX deposit. All CVX locked with CLever will itself be vote-locked with Convex and used to vote for maximum bribe income, with all bribes swapped to CVX and claimable as more clevCVX. 4. What is CLever Token(CLEV)? CLEV will be a CVX producing #RealYield machine — vote-locked CLEV tokens will earn at least 75% of the CLever platform’s fee revenue (the rest goes to the treasury for growth & opex, final % TBA) and they will also boost your yield in the clevCVX-CVX LP. These LP rewards will create a powerful incentive for users to deposit their CVX into the liquidity pool, which in turn will enable instant swapping from clevCVX to CVX and thus allow future-yield-claimoors to take leverage! LPs earn yields on their fully liquid CVX and borrowers lever up their bribe income.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CLever (CLEV) išteklius

Oficiali svetainė

CLever kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CLever (CLEV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CLever (CLEV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CLever prognozes.

Peržiūrėkite CLever kainos prognozę dabar!

CLEV į vietos valiutas

CLever (CLEV) Tokenomika

Supratimas apie CLever (CLEV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CLEVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CLever (CLEV)

Kiek CLever(CLEV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CLEV kaina USD valiuta yra 7.4USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CLEV į USD kaina?
Dabartinė CLEV kaina USD valiuta yra $ 7.4. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CLever rinkos kapitalizacija?
CLEV rinkos kapitalizacija yra $ 1.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CLEV apyvartoje?
CLEV apyvartoje yra 144.59KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CLEV kaina?
CLEV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 41.83USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CLEV kaina?
CLEV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.76USD.
Kokia yra CLEV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CLEV yra --USD.
Ar CLEV kaina šiais metais kils?
CLEV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CLEV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:20:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.