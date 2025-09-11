Daugiau apie CVC

Civic kaina (CVC)

1 CVC į USD – tiesioginė kaina:

$0.090617
$0.090617$0.090617
-1.70%1D
Civic (CVC) kainos grafikas realiu laiku
Civic (CVC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.42%

-2.02%

+3.01%

+3.01%

Civic (CVC) realiojo laiko kaina yra $0.090562. Per pastarąsias 24 valandas CVC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.090219 iki aukščiausios $ 0.092546 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CVC kaina yra $ 1.35, o žemiausia – $ 0.01102541.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CVC per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -2.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Civic (CVC) rinkos informacija

Dabartinė Civic rinkos kapitalizacija yra $ 72.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CVC apyvartoje yra 802.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.44M

Civic (CVC) kainos istorija USD

Šiandienos Civic kainos pokytis į USD: $ -0.0018760797541156.
Civic 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0028729164.
Civic 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0097534006.
Civic 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0042575461493121.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0018760797541156-2.02%
30 dienų$ -0.0028729164-3.17%
60 dienų$ -0.0097534006-10.76%
90 dienų$ -0.0042575461493121-4.49%

Kas yra Civic (CVC)

Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic  Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity.

Civic (CVC) išteklius

Oficiali svetainė

Civic kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Civic (CVC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Civic (CVC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Civic prognozes.

Peržiūrėkite Civic kainos prognozę dabar!

CVC į vietos valiutas

Civic (CVC) Tokenomika

Supratimas apie Civic (CVC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CVCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Civic (CVC)

Kiek Civic(CVC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CVC kaina USD valiuta yra 0.090562USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CVC į USD kaina?
Dabartinė CVC kaina USD valiuta yra $ 0.090562. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Civic rinkos kapitalizacija?
CVC rinkos kapitalizacija yra $ 72.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CVC apyvartoje?
CVC apyvartoje yra 802.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CVC kaina?
CVC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.35USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CVC kaina?
CVC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01102541USD.
Kokia yra CVC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CVC yra --USD.
Ar CVC kaina šiais metais kils?
CVC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CVC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

