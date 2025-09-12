Daugiau apie $CHILL

chill logotipas

chill kaina ($CHILL)

Neįtraukta į sąrašą

1 $CHILL į USD – tiesioginė kaina:

$0,00494494
$0,00494494$0,00494494
-%0,501D
mexc
USD
chill ($CHILL) kainos grafikas realiu laiku
chill ($CHILL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0,00494664
$ 0,00494664$ 0,00494664
24 val. žemiausia
$ 0,00497177
$ 0,00497177$ 0,00497177
24 val. aukščiausia

$ 0,00494664
$ 0,00494664$ 0,00494664

$ 0,00497177
$ 0,00497177$ 0,00497177

$ 0,03881767
$ 0,03881767$ 0,03881767

$ 0
$ 0$ 0

-%0,53

-%0,53

-%14,73

-%14,73

chill ($CHILL) realiojo laiko kaina yra $0,00494494. Per pastarąsias 24 valandas $CHILL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,00494664 iki aukščiausios $ 0,00497177 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $CHILL kaina yra $ 0,03881767, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $CHILL per pastarąją valandą pasikeitė -%0,53, per 24 valandas – -%0,53, o per pastarąsias 7 dienas – -%14,73. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

chill ($CHILL) rinkos informacija

$ 207,69K
$ 207,69K$ 207,69K

--
----

$ 207,69K
$ 207,69K$ 207,69K

42,00M
42,00M 42,00M

42.000.000,0
42.000.000,0 42.000.000,0

Dabartinė chill rinkos kapitalizacija yra $ 207,69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $CHILL apyvartoje yra 42,00M vienetų, o bendras kiekis siekia 42000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 207,69K

chill ($CHILL) kainos istorija USD

Šiandienos chill kainos pokytis į USD: $ 0.
chill 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0,0000678302.
chill 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0,0031702603.
chill 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-%0,53
30 dienų$ -0,0000678302-%1,37
60 dienų$ +0,0031702603+%64,11
90 dienų$ 0--

Kas yra chill ($CHILL)

$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

chill ($CHILL) išteklius

Oficiali svetainė

chill kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos chill ($CHILL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų chill ($CHILL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes chill prognozes.

Peržiūrėkite chill kainos prognozę dabar!

$CHILL į vietos valiutas

chill ($CHILL) Tokenomika

Supratimas apie chill ($CHILL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $CHILLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie chill ($CHILL)

Kiek chill($CHILL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $CHILL kaina USD valiuta yra 0,00494494USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $CHILL į USD kaina?
Dabartinė $CHILL kaina USD valiuta yra $ 0,00494494. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra chill rinkos kapitalizacija?
$CHILL rinkos kapitalizacija yra $ 207,69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $CHILL apyvartoje?
$CHILL apyvartoje yra 42,00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $CHILL kaina?
$CHILL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0,03881767USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $CHILL kaina?
$CHILL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $CHILL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $CHILL yra --USD.
Ar $CHILL kaina šiais metais kils?
$CHILL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $CHILL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.