ChAtoshI (CHATOSHI) realiojo laiko kaina yra $0.00212678. Per pastarąsias 24 valandas CHATOSHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00208228 iki aukščiausios $ 0.00214338 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHATOSHI kaina yra $ 0.00788568, o žemiausia – $ 0.00148505.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHATOSHI per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ChAtoshI rinkos kapitalizacija yra $ 2.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CHATOSHI apyvartoje yra 999.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 998998713.91706. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.12M
Šiandienos ChAtoshI kainos pokytis į USD: $ 0.
ChAtoshI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001924923.
ChAtoshI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002378386.
ChAtoshI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000310244744706325.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.45%
|30 dienų
|$ +0.0001924923
|+9.05%
|60 dienų
|$ +0.0002378386
|+11.18%
|90 dienų
|$ -0.000310244744706325
|-12.73%
What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.
