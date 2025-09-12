Daugiau apie CAN

CAN Kainos informacija

CAN Oficiali svetainė

CAN Tokenomika

CAN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Channels logotipas

Channels kaina (CAN)

Neįtraukta į sąrašą

1 CAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00039886
$0.00039886$0.00039886
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Channels (CAN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:47:56(UTC+8)

Channels (CAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 84.31
$ 84.31$ 84.31

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+0.18%

+4.50%

+4.50%

Channels (CAN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAN kaina yra $ 84.31, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAN per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – +0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Channels (CAN) rinkos informacija

$ 300.49K
$ 300.49K$ 300.49K

--
----

$ 399.07K
$ 399.07K$ 399.07K

752.98M
752.98M 752.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Channels rinkos kapitalizacija yra $ 300.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAN apyvartoje yra 752.98M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 399.07K

Channels (CAN) kainos istorija USD

Šiandienos Channels kainos pokytis į USD: $ 0.
Channels 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Channels 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Channels 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.18%
30 dienų$ 0+7.80%
60 dienų$ 0+25.23%
90 dienų$ 0--

Kas yra Channels (CAN)

The first cross-chain lending + SmartVault protocol focusing on H series assets. 0 security accidents, multi-chain innovative DeFi lending protocol

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Channels (CAN) išteklius

Oficiali svetainė

Channels kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Channels (CAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Channels (CAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Channels prognozes.

Peržiūrėkite Channels kainos prognozę dabar!

CAN į vietos valiutas

Channels (CAN) Tokenomika

Supratimas apie Channels (CAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Channels (CAN)

Kiek Channels(CAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAN į USD kaina?
Dabartinė CAN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Channels rinkos kapitalizacija?
CAN rinkos kapitalizacija yra $ 300.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAN apyvartoje?
CAN apyvartoje yra 752.98MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAN kaina?
CAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 84.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAN kaina?
CAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAN yra --USD.
Ar CAN kaina šiais metais kils?
CAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:47:56(UTC+8)

Channels (CAN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.