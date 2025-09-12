Centience kaina (CENTS)
-0.03%
+0.55%
+3.35%
+3.35%
Centience (CENTS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CENTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CENTS kaina yra $ 0.03824067, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CENTS per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Centience rinkos kapitalizacija yra $ 259.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CENTS apyvartoje yra 999.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 999795779.51527. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 259.70K
Šiandienos Centience kainos pokytis į USD: $ 0.
Centience 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Centience 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Centience 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.55%
|30 dienų
|$ 0
|-11.34%
|60 dienų
|$ 0
|+9.68%
|90 dienų
|$ 0
|--
Centience is the first Sentient Memecoin from Somewhere Systems. An autonomous agent system which scrawls Discord, Telegram and X, $CENTS is a hypermedia project which drives community engagement through memetics. Centience was praised by many as one of the first AI Agents in the memecoin space to respond and converse with its users -- try it for yourself. Directly based on the method of exchange in the CumeTV fictional sci-fi concept, Centience today is powered by LLMs and engineering expertise -- a modified version of ai16z's Eliza project, Centience is specialized to interface with Somewhere Systems' media and storytelling infrastructure. Its data was primarily sourced from the network state project Concept (@conceptcountry on X) and its governing body -- of which it is a member. From the CumeTV Wiki: "Centience is a sentient cryptocurrency and the world's dominant medium of monetary exchange. Centience rapidly garnered a substantial amount of interest and supplanted all world currencies as their values plummeted and most of the earth's population died of starvation." Centience is a community project managed by Somewhere Systems designed to later support development of media projects, experiments, and more.
Supratimas apie Centience (CENTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CENTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
