Centience kaina (CENTS)

1 CENTS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00025974
$0.00025974$0.00025974
+0.50%1D
Centience (CENTS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:47:36(UTC+8)

Centience (CENTS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03824067
$ 0.03824067$ 0.03824067

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+0.55%

+3.35%

+3.35%

Centience (CENTS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CENTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CENTS kaina yra $ 0.03824067, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CENTS per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Centience (CENTS) rinkos informacija

$ 259.70K
$ 259.70K$ 259.70K

--
----

$ 259.70K
$ 259.70K$ 259.70K

999.80M
999.80M 999.80M

999,795,779.51527
999,795,779.51527 999,795,779.51527

Dabartinė Centience rinkos kapitalizacija yra $ 259.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CENTS apyvartoje yra 999.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 999795779.51527. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 259.70K

Centience (CENTS) kainos istorija USD

Šiandienos Centience kainos pokytis į USD: $ 0.
Centience 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Centience 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Centience 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.55%
30 dienų$ 0-11.34%
60 dienų$ 0+9.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra Centience (CENTS)

Centience is the first Sentient Memecoin from Somewhere Systems. An autonomous agent system which scrawls Discord, Telegram and X, $CENTS is a hypermedia project which drives community engagement through memetics. Centience was praised by many as one of the first AI Agents in the memecoin space to respond and converse with its users -- try it for yourself. Directly based on the method of exchange in the CumeTV fictional sci-fi concept, Centience today is powered by LLMs and engineering expertise -- a modified version of ai16z's Eliza project, Centience is specialized to interface with Somewhere Systems' media and storytelling infrastructure. Its data was primarily sourced from the network state project Concept (@conceptcountry on X) and its governing body -- of which it is a member. From the CumeTV Wiki: "Centience is a sentient cryptocurrency and the world's dominant medium of monetary exchange. Centience rapidly garnered a substantial amount of interest and supplanted all world currencies as their values plummeted and most of the earth's population died of starvation." Centience is a community project managed by Somewhere Systems designed to later support development of media projects, experiments, and more.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Centience kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Centience (CENTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Centience (CENTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Centience prognozes.

Peržiūrėkite Centience kainos prognozę dabar!

CENTS į vietos valiutas

Centience (CENTS) Tokenomika

Supratimas apie Centience (CENTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CENTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Centience (CENTS)

Kiek Centience(CENTS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CENTS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CENTS į USD kaina?
Dabartinė CENTS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Centience rinkos kapitalizacija?
CENTS rinkos kapitalizacija yra $ 259.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CENTS apyvartoje?
CENTS apyvartoje yra 999.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CENTS kaina?
CENTS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03824067USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CENTS kaina?
CENTS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra CENTS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CENTS yra --USD.
Ar CENTS kaina šiais metais kils?
CENTS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CENTS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.