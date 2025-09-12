Daugiau apie CATBAT

CATBAT kaina (CATBAT)

1 CATBAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00031404
+3.70%1D
mexc
USD
CATBAT (CATBAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:33:32(UTC+8)

CATBAT (CATBAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00029242
24 val. žemiausia
$ 0.00032091
24 val. aukščiausia

$ 0.00029242
$ 0.00032091
$ 0.00323215
$ 0.00029045
-0.48%

+3.68%

-0.37%

-0.37%

CATBAT (CATBAT) realiojo laiko kaina yra $0.00031376. Per pastarąsias 24 valandas CATBAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00029242 iki aukščiausios $ 0.00032091 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CATBAT kaina yra $ 0.00323215, o žemiausia – $ 0.00029045.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CATBAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – +3.68%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CATBAT (CATBAT) rinkos informacija

$ 288.14K
--
$ 290.60K
918.36M
926,184,030.5031705
Dabartinė CATBAT rinkos kapitalizacija yra $ 288.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CATBAT apyvartoje yra 918.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 926184030.5031705. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 290.60K

CATBAT (CATBAT) kainos istorija USD

Šiandienos CATBAT kainos pokytis į USD: $ 0.
CATBAT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001493686.
CATBAT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001729254.
CATBAT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002702085303074044.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.68%
30 dienų$ -0.0001493686-47.60%
60 dienų$ -0.0001729254-55.11%
90 dienų$ -0.0002702085303074044-46.27%

Kas yra CATBAT (CATBAT)

We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CATBAT (CATBAT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

CATBAT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CATBAT (CATBAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CATBAT (CATBAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CATBAT prognozes.

Peržiūrėkite CATBAT kainos prognozę dabar!

CATBAT į vietos valiutas

CATBAT (CATBAT) Tokenomika

Supratimas apie CATBAT (CATBAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATBATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CATBAT (CATBAT)

Kiek CATBAT(CATBAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CATBAT kaina USD valiuta yra 0.00031376USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CATBAT į USD kaina?
Dabartinė CATBAT kaina USD valiuta yra $ 0.00031376. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CATBAT rinkos kapitalizacija?
CATBAT rinkos kapitalizacija yra $ 288.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CATBAT apyvartoje?
CATBAT apyvartoje yra 918.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CATBAT kaina?
CATBAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00323215USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CATBAT kaina?
CATBAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00029045USD.
Kokia yra CATBAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CATBAT yra --USD.
Ar CATBAT kaina šiais metais kils?
CATBAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CATBAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:33:32(UTC+8)

