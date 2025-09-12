Daugiau apie SWTH

Carbon Protocol kaina (SWTH)

1 SWTH į USD – tiesioginė kaina:

$0.0008445
$0.0008445$0.0008445
+0.40%1D
Carbon Protocol (SWTH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:18:23(UTC+8)

Carbon Protocol (SWTH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00083801
24 val. žemiausia
$ 0.00086149
24 val. aukščiausia

$ 0.00083801
$ 0.00086149
$ 0.103084
$ 0.00007425
+0.01%

+0.31%

+1.11%

+1.11%

Carbon Protocol (SWTH) realiojo laiko kaina yra $0.00084448. Per pastarąsias 24 valandas SWTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00083801 iki aukščiausios $ 0.00086149 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWTH kaina yra $ 0.103084, o žemiausia – $ 0.00007425.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWTH per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Carbon Protocol (SWTH) rinkos informacija

$ 1.45M
--
$ 1.82M
1.72B
2,160,000,000.0
Dabartinė Carbon Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWTH apyvartoje yra 1.72B vienetų, o bendras kiekis siekia 2160000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.82M

Carbon Protocol (SWTH) kainos istorija USD

Šiandienos Carbon Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Carbon Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000142520.
Carbon Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000892226.
Carbon Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001542225286175384.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.31%
30 dienų$ -0.0000142520-1.68%
60 dienų$ +0.0000892226+10.57%
90 dienų$ -0.0001542225286175384-15.44%

Kas yra Carbon Protocol (SWTH)

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

Carbon Protocol (SWTH) išteklius

Carbon Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Carbon Protocol (SWTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Carbon Protocol (SWTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Carbon Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Carbon Protocol kainos prognozę dabar!

SWTH į vietos valiutas

Carbon Protocol (SWTH) Tokenomika

Supratimas apie Carbon Protocol (SWTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Carbon Protocol (SWTH)

Kiek Carbon Protocol(SWTH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWTH kaina USD valiuta yra 0.00084448USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWTH į USD kaina?
Dabartinė SWTH kaina USD valiuta yra $ 0.00084448. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Carbon Protocol rinkos kapitalizacija?
SWTH rinkos kapitalizacija yra $ 1.45MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWTH apyvartoje?
SWTH apyvartoje yra 1.72BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWTH kaina?
SWTH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.103084USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWTH kaina?
SWTH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00007425USD.
Kokia yra SWTH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWTH yra --USD.
Ar SWTH kaina šiais metais kils?
SWTH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWTH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Carbon Protocol (SWTH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.