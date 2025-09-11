Daugiau apie BUSD

BUSD kaina (BUSD)

1 BUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.99761
$0.99761$0.99761
-0.10%1D
USD
BUSD (BUSD) kainos grafikas realiu laiku
BUSD (BUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.971592
$ 0.971592$ 0.971592
24 val. žemiausia
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 val. aukščiausia

$ 0.971592
$ 0.971592$ 0.971592

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 0.112189
$ 0.112189$ 0.112189

+0.30%

-0.18%

-0.09%

-0.09%

BUSD (BUSD) realiojo laiko kaina yra $0.997575. Per pastarąsias 24 valandas BUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.971592 iki aukščiausios $ 1.003 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUSD kaina yra $ 2.58, o žemiausia – $ 0.112189.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BUSD (BUSD) rinkos informacija

$ 54.93M
$ 54.93M$ 54.93M

--
----

$ 54.93M
$ 54.93M$ 54.93M

55.03M
55.03M 55.03M

55,026,240.20594552
55,026,240.20594552 55,026,240.20594552

Dabartinė BUSD rinkos kapitalizacija yra $ 54.93M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUSD apyvartoje yra 55.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 55026240.20594552. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.93M

BUSD (BUSD) kainos istorija USD

Šiandienos BUSD kainos pokytis į USD: $ -0.0018813649560193.
BUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008284860.
BUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005264203.
BUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0029600453517622.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0018813649560193-0.18%
30 dienų$ -0.0008284860-0.08%
60 dienų$ -0.0005264203-0.05%
90 dienų$ +0.0029600453517622+0.30%

Kas yra BUSD (BUSD)

Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.

BUSD (BUSD) išteklius

BUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BUSD (BUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BUSD (BUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BUSD prognozes.

BUSD į vietos valiutas

BUSD (BUSD) Tokenomika

Supratimas apie BUSD (BUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BUSD (BUSD)

Kiek BUSD(BUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUSD kaina USD valiuta yra 0.997575USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUSD į USD kaina?
Dabartinė BUSD kaina USD valiuta yra $ 0.997575. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BUSD rinkos kapitalizacija?
BUSD rinkos kapitalizacija yra $ 54.93MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUSD apyvartoje?
BUSD apyvartoje yra 55.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUSD kaina?
BUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.58USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUSD kaina?
BUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.112189USD.
Kokia yra BUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUSD yra --USD.
Ar BUSD kaina šiais metais kils?
BUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BUSD (BUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

