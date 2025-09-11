BurnedFi kaina (BURN)
BurnedFi (BURN) realiojo laiko kaina yra $1.76. Per pastarąsias 24 valandas BURN svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.68 iki aukščiausios $ 1.79 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BURN kaina yra $ 10.25, o žemiausia – $ 0.542183.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BURN per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – +0.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BurnedFi rinkos kapitalizacija yra $ 21.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BURN apyvartoje yra 12.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 12470553.44657752. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.89M
Šiandienos BurnedFi kainos pokytis į USD: $ +0.00925299.
BurnedFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2407000640.
BurnedFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2402053280.
BurnedFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1980327369991566.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00925299
|+0.53%
|30 dienų
|$ -0.2407000640
|-13.67%
|60 dienų
|$ +0.2402053280
|+13.65%
|90 dienų
|$ -0.1980327369991566
|-10.11%
The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%.
