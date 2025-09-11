Daugiau apie BUT

Bucket Token kaina (BUT)

1 BUT į USD – tiesioginė kaina:

+0.40%1D
USD
Bucket Token (BUT) kainos grafikas realiu laiku
Bucket Token (BUT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.16%

+0.44%

+35.83%

+35.83%

Bucket Token (BUT) realiojo laiko kaina yra $0.00525116. Per pastarąsias 24 valandas BUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00514388 iki aukščiausios $ 0.00532904 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUT kaina yra $ 0.05549, o žemiausia – $ 0.00365102.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUT per pastarąją valandą pasikeitė +1.16%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +35.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bucket Token (BUT) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Bucket Token rinkos kapitalizacija yra $ 2.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUT apyvartoje yra 395.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.24M

Bucket Token (BUT) kainos istorija USD

Šiandienos Bucket Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Bucket Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006274049.
Bucket Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0031611804.
Bucket Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.009895477382281027.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.44%
30 dienų$ -0.0006274049-11.94%
60 dienų$ -0.0031611804-60.19%
90 dienų$ -0.009895477382281027-65.33%

Kas yra Bucket Token (BUT)

Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bucket Token (BUT) Tokenomika

Supratimas apie Bucket Token (BUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bucket Token (BUT)

Kiek Bucket Token(BUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUT kaina USD valiuta yra 0.00525116USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUT į USD kaina?
Dabartinė BUT kaina USD valiuta yra $ 0.00525116. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bucket Token rinkos kapitalizacija?
BUT rinkos kapitalizacija yra $ 2.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUT apyvartoje?
BUT apyvartoje yra 395.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUT kaina?
BUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05549USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUT kaina?
BUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00365102USD.
Kokia yra BUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUT yra --USD.
Ar BUT kaina šiais metais kils?
BUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.