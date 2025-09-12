Daugiau apie BOP

Bop Cat logotipas

Bop Cat kaina (BOP)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOP į USD – tiesioginė kaina:

$0.00017285
$0.00017285$0.00017285
+2.70%1D
USD
Bop Cat (BOP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:31:52(UTC+8)

Bop Cat (BOP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04155681
$ 0.04155681$ 0.04155681

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

+2.62%

-5.86%

-5.86%

Bop Cat (BOP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOP kaina yra $ 0.04155681, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOP per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – +2.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bop Cat (BOP) rinkos informacija

$ 172.63K
$ 172.63K$ 172.63K

--
----

$ 172.63K
$ 172.63K$ 172.63K

998.77M
998.77M 998.77M

998,768,401.0
998,768,401.0 998,768,401.0

Dabartinė Bop Cat rinkos kapitalizacija yra $ 172.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOP apyvartoje yra 998.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 998768401.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 172.63K

Bop Cat (BOP) kainos istorija USD

Šiandienos Bop Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Bop Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bop Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bop Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.62%
30 dienų$ 0-42.61%
60 dienų$ 0-53.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bop Cat (BOP)

Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX.

Bop Cat (BOP) išteklius

Oficiali svetainė

Bop Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bop Cat (BOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bop Cat (BOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bop Cat prognozes.

Peržiūrėkite Bop Cat kainos prognozę dabar!

BOP į vietos valiutas

Bop Cat (BOP) Tokenomika

Supratimas apie Bop Cat (BOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bop Cat (BOP)

Kiek Bop Cat(BOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOP į USD kaina?
Dabartinė BOP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bop Cat rinkos kapitalizacija?
BOP rinkos kapitalizacija yra $ 172.63KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOP apyvartoje?
BOP apyvartoje yra 998.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOP kaina?
BOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04155681USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOP kaina?
BOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOP yra --USD.
Ar BOP kaina šiais metais kils?
BOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:31:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.