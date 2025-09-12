BLOX kaina (BLOX)
BLOX (BLOX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOX kaina yra $ 0.153103, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +4.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BLOX rinkos kapitalizacija yra $ 66.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLOX apyvartoje yra 80.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 82.24K
Šiandienos BLOX kainos pokytis į USD: $ 0.
BLOX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BLOX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BLOX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+4.03%
|30 dienų
|$ 0
|-13.65%
|60 dienų
|$ 0
|+26.75%
|90 dienų
|$ 0
|--
Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency. Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies. BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility. Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency. In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security. Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential. Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.