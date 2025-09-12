Blind Boxes kaina (BLES)
Blind Boxes (BLES) realiojo laiko kaina yra $0.00048313. Per pastarąsias 24 valandas BLES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00044117 iki aukščiausios $ 0.00057762 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLES kaina yra $ 11.01, o žemiausia – $ 0.00033721.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLES per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -16.35%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Blind Boxes rinkos kapitalizacija yra $ 8.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLES apyvartoje yra 18.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.31K
Šiandienos Blind Boxes kainos pokytis į USD: $ 0.
Blind Boxes 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001244429.
Blind Boxes 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001517127.
Blind Boxes 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006389583215736029.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-16.35%
|30 dienų
|$ -0.0001244429
|-25.75%
|60 dienų
|$ -0.0001517127
|-31.40%
|90 dienų
|$ -0.0006389583215736029
|-56.94%
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
