Daugiau apie BANJO

BANJO Kainos informacija

BANJO Oficiali svetainė

BANJO Tokenomika

BANJO Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Banjo logotipas

Banjo kaina (BANJO)

Neįtraukta į sąrašą

1 BANJO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012053
$0.00012053$0.00012053
-3.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Banjo (BANJO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:59:16(UTC+8)

Banjo (BANJO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00389816
$ 0.00389816$ 0.00389816

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-3.65%

-6.07%

-6.07%

Banjo (BANJO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BANJO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BANJO kaina yra $ 0.00389816, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BANJO per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -3.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Banjo (BANJO) rinkos informacija

$ 120.53K
$ 120.53K$ 120.53K

--
----

$ 120.53K
$ 120.53K$ 120.53K

999.94M
999.94M 999.94M

999,941,810.924895
999,941,810.924895 999,941,810.924895

Dabartinė Banjo rinkos kapitalizacija yra $ 120.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BANJO apyvartoje yra 999.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 999941810.924895. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 120.53K

Banjo (BANJO) kainos istorija USD

Šiandienos Banjo kainos pokytis į USD: $ 0.
Banjo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Banjo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Banjo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.65%
30 dienų$ 0+5.37%
60 dienų$ 0-11.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra Banjo (BANJO)

Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Banjo (BANJO) išteklius

Oficiali svetainė

Banjo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Banjo (BANJO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Banjo (BANJO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Banjo prognozes.

Peržiūrėkite Banjo kainos prognozę dabar!

BANJO į vietos valiutas

Banjo (BANJO) Tokenomika

Supratimas apie Banjo (BANJO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANJOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Banjo (BANJO)

Kiek Banjo(BANJO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BANJO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BANJO į USD kaina?
Dabartinė BANJO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Banjo rinkos kapitalizacija?
BANJO rinkos kapitalizacija yra $ 120.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BANJO apyvartoje?
BANJO apyvartoje yra 999.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BANJO kaina?
BANJO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00389816USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BANJO kaina?
BANJO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BANJO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BANJO yra --USD.
Ar BANJO kaina šiais metais kils?
BANJO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BANJO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:59:16(UTC+8)

Banjo (BANJO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.