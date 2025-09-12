bane kaina ($BANE)
+5.38%
bane ($BANE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $BANE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BANE kaina yra $ 0.00103846, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BANE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė bane rinkos kapitalizacija yra $ 27.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BANE apyvartoje yra 998.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 998943293.484143. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.07K
Šiandienos bane kainos pokytis į USD: $ 0.
bane 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
bane 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
bane 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+19.85%
|60 dienų
|$ 0
|+13.15%
|90 dienų
|$ 0
|--
bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs.
Supratimas apie bane ($BANE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BANEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
