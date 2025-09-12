Daugiau apie $BANE

bane kaina ($BANE)

Neįtraukta į sąrašą

1 $BANE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
bane ($BANE) kainos grafikas realiu laiku
bane ($BANE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103846
$ 0.00103846$ 0.00103846

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.38%

+5.38%

bane ($BANE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $BANE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BANE kaina yra $ 0.00103846, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BANE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

bane ($BANE) rinkos informacija

$ 27.07K
$ 27.07K$ 27.07K

--
----

$ 27.07K
$ 27.07K$ 27.07K

998.94M
998.94M 998.94M

998,943,293.484143
998,943,293.484143 998,943,293.484143

Dabartinė bane rinkos kapitalizacija yra $ 27.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BANE apyvartoje yra 998.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 998943293.484143. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.07K

bane ($BANE) kainos istorija USD

Šiandienos bane kainos pokytis į USD: $ 0.
bane 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
bane 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
bane 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+19.85%
60 dienų$ 0+13.15%
90 dienų$ 0--

Kas yra bane ($BANE)

bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs.

bane ($BANE) išteklius

Oficiali svetainė

bane kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos bane ($BANE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų bane ($BANE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes bane prognozes.

Peržiūrėkite bane kainos prognozę dabar!

$BANE į vietos valiutas

bane ($BANE) Tokenomika

Supratimas apie bane ($BANE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BANEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie bane ($BANE)

Kiek bane($BANE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $BANE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $BANE į USD kaina?
Dabartinė $BANE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra bane rinkos kapitalizacija?
$BANE rinkos kapitalizacija yra $ 27.07KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $BANE apyvartoje?
$BANE apyvartoje yra 998.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $BANE kaina?
$BANE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00103846USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $BANE kaina?
$BANE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $BANE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $BANE yra --USD.
Ar $BANE kaina šiais metais kils?
$BANE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $BANE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.