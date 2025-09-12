Daugiau apie BAG

Bag logotipas

Bag kaina (BAG)

Neįtraukta į sąrašą

1 BAG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00013233
$0.00013233$0.00013233
+1.20%1D
USD
Bag (BAG) kainos grafikas realiu laiku
Bag (BAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00013041
$ 0.00013041$ 0.00013041
24 val. žemiausia
$ 0.00013488
$ 0.00013488$ 0.00013488
24 val. aukščiausia

$ 0.00013041
$ 0.00013041$ 0.00013041

$ 0.00013488
$ 0.00013488$ 0.00013488

$ 0.00620995
$ 0.00620995$ 0.00620995

$ 0.0001014
$ 0.0001014$ 0.0001014

+0.62%

+1.26%

-1.70%

-1.70%

Bag (BAG) realiojo laiko kaina yra $0.00013233. Per pastarąsias 24 valandas BAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00013041 iki aukščiausios $ 0.00013488 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BAG kaina yra $ 0.00620995, o žemiausia – $ 0.0001014.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BAG per pastarąją valandą pasikeitė +0.62%, per 24 valandas – +1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.70%.

Bag (BAG) rinkos informacija

$ 785.35K
$ 785.35K$ 785.35K

--
----

$ 785.35K
$ 785.35K$ 785.35K

5.93B
5.93B 5.93B

5,934,874,908.056066
5,934,874,908.056066 5,934,874,908.056066

Dabartinė Bag rinkos kapitalizacija yra $ 785.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BAG apyvartoje yra 5.93B vienetų, o bendras kiekis siekia 5934874908.056066. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 785.35K

Bag (BAG) kainos istorija USD

Šiandienos Bag kainos pokytis į USD: $ 0.
Bag 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000172928.
Bag 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000068128.
Bag 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000112444171899408.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.26%
30 dienų$ -0.0000172928-13.06%
60 dienų$ +0.0000068128+5.15%
90 dienų$ -0.0000112444171899408-7.83%

Kas yra Bag (BAG)

Bag.win is the world’s most immersive online casino. Come play your favorite games, degen with your friends, and enjoy the thrill of Vegas from the comfort of home. You can play on any mobile or desktop browser. Choose your gaming experience by playing in the Bag City Metaverse or on a classic 2D interface. Use $BAG to play games and boost your cashback and referral rewards. The more $BAG you hold, the higher reward multiplier you earn.

Bag kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bag (BAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bag (BAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bag prognozes.

Peržiūrėkite Bag kainos prognozę dabar!

BAG į vietos valiutas

Bag (BAG) Tokenomika

Supratimas apie Bag (BAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bag (BAG)

Kiek Bag(BAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BAG kaina USD valiuta yra 0.00013233USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BAG į USD kaina?
Dabartinė BAG kaina USD valiuta yra $ 0.00013233. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bag rinkos kapitalizacija?
BAG rinkos kapitalizacija yra $ 785.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BAG apyvartoje?
BAG apyvartoje yra 5.93BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BAG kaina?
BAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00620995USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BAG kaina?
BAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0001014USD.
Kokia yra BAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BAG yra --USD.
Ar BAG kaina šiais metais kils?
BAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.