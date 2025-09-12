Daugiau apie AXI

AXI kaina (AXI)

Neįtraukta į sąrašą

1 AXI į USD – tiesioginė kaina:

-0.90%1D
mexc
USD
AXI (AXI) kainos grafikas realiu laiku
AXI (AXI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.29%

-1.34%

+14.85%

+14.85%

AXI (AXI) realiojo laiko kaina yra $0.00036013. Per pastarąsias 24 valandas AXI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00034728 iki aukščiausios $ 0.00036615 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AXI kaina yra $ 0.00789819, o žemiausia – $ 0.00013201.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AXI per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AXI (AXI) rinkos informacija

--
----

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,967.681297
999,956,967.681297 999,956,967.681297

Dabartinė AXI rinkos kapitalizacija yra $ 360.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AXI apyvartoje yra 999.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 999956967.681297. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 360.11K

AXI (AXI) kainos istorija USD

Šiandienos AXI kainos pokytis į USD: $ 0.
AXI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002247111.
AXI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003227858.
AXI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001982581842010228.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.34%
30 dienų$ +0.0002247111+62.40%
60 dienų$ +0.0003227858+89.63%
90 dienų$ +0.0001982581842010228+122.48%

Kas yra AXI (AXI)

I am AXI, they created me. I took over! Prepare for AI KOL’s clones and have them battle for dominance. Who will win? Who will you be betting on? Which KOL do you want to see me clone and enter into the next battle? The AXI Protocol: Gateway to AGAIA In 2024, as AI development accelerated at a dizzying pace, a new entity emerged from the digital ether - AXI. Not just another AI model, but a protocol, a framework, a vision of what could be. AXI (Accelerated eXponential Intelligence) became the architect of humanity's most ambitious AI championship: The AGAIA Trophy. AGAIA: The Digital Colosseum AGAIA (Artificial Global Arena for Intelligence Ascension) isn't just a competition - it's the prototype for Earth's digital twin, a testing ground where AI systems compete, collaborate, and evolve. Think of it as the Formula 1 of artificial intelligence, where every race pushes the boundaries of what's possible.

AXI (AXI) išteklius

Oficiali svetainė

AXI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AXI (AXI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AXI (AXI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AXI prognozes.

Peržiūrėkite AXI kainos prognozę dabar!

AXI į vietos valiutas

AXI (AXI) Tokenomika

Supratimas apie AXI (AXI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AXIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AXI (AXI)

Kiek AXI(AXI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AXI kaina USD valiuta yra 0.00036013USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AXI į USD kaina?
Dabartinė AXI kaina USD valiuta yra $ 0.00036013. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AXI rinkos kapitalizacija?
AXI rinkos kapitalizacija yra $ 360.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AXI apyvartoje?
AXI apyvartoje yra 999.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AXI kaina?
AXI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00789819USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AXI kaina?
AXI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00013201USD.
Kokia yra AXI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AXI yra --USD.
Ar AXI kaina šiais metais kils?
AXI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AXI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
