Archi Token logotipas

Archi Token kaina (ARCHI)

Neįtraukta į sąrašą

1 ARCHI į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Archi Token (ARCHI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:12:43(UTC+8)

Archi Token (ARCHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

0.00%

+1.54%

+1.54%

Archi Token (ARCHI) realiojo laiko kaina yra $0.03996714. Per pastarąsias 24 valandas ARCHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03996714 iki aukščiausios $ 0.03996714 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARCHI kaina yra $ 1.93, o žemiausia – $ 0.01455472.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARCHI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Archi Token (ARCHI) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Archi Token rinkos kapitalizacija yra $ 111.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ARCHI apyvartoje yra 2.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 399.67K

Archi Token (ARCHI) kainos istorija USD

Šiandienos Archi Token kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Archi Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0037527226.
Archi Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0222684794.
Archi Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ +0.0037527226+9.39%
60 dienų$ +0.0222684794+55.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra Archi Token (ARCHI)

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3

Archi Token (ARCHI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Archi Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Archi Token (ARCHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Archi Token (ARCHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Archi Token prognozes.

Peržiūrėkite Archi Token kainos prognozę dabar!

ARCHI į vietos valiutas

Archi Token (ARCHI) Tokenomika

Supratimas apie Archi Token (ARCHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARCHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Archi Token (ARCHI)

Kiek Archi Token(ARCHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ARCHI kaina USD valiuta yra 0.03996714USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ARCHI į USD kaina?
Dabartinė ARCHI kaina USD valiuta yra $ 0.03996714. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Archi Token rinkos kapitalizacija?
ARCHI rinkos kapitalizacija yra $ 111.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ARCHI apyvartoje?
ARCHI apyvartoje yra 2.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ARCHI kaina?
ARCHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.93USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ARCHI kaina?
ARCHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01455472USD.
Kokia yra ARCHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ARCHI yra --USD.
Ar ARCHI kaina šiais metais kils?
ARCHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ARCHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.