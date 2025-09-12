Daugiau apie ANARCHY

ANARCHY kaina (ANARCHY)

Neįtraukta į sąrašą

1 ANARCHY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00040058
$0.00040058$0.00040058
+0.10%1D
mexc
ANARCHY (ANARCHY) kainos grafikas realiu laiku
ANARCHY (ANARCHY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01011476
$ 0.01011476$ 0.01011476

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

+0.70%

+10.14%

+10.14%

ANARCHY (ANARCHY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ANARCHY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ANARCHY kaina yra $ 0.01011476, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ANARCHY per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – +0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ANARCHY (ANARCHY) rinkos informacija

$ 172.48K
$ 172.48K$ 172.48K

--
----

$ 172.48K
$ 172.48K$ 172.48K

430.14M
430.14M 430.14M

430,137,971.851354
430,137,971.851354 430,137,971.851354

Dabartinė ANARCHY rinkos kapitalizacija yra $ 172.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ANARCHY apyvartoje yra 430.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 430137971.851354. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 172.48K

ANARCHY (ANARCHY) kainos istorija USD

Šiandienos ANARCHY kainos pokytis į USD: $ 0.
ANARCHY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ANARCHY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ANARCHY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.70%
30 dienų$ 0-30.86%
60 dienų$ 0-52.03%
90 dienų$ 0--

Kas yra ANARCHY (ANARCHY)

The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ANARCHY (ANARCHY) išteklius

Oficiali svetainė

ANARCHY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ANARCHY (ANARCHY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ANARCHY (ANARCHY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ANARCHY prognozes.

Peržiūrėkite ANARCHY kainos prognozę dabar!

ANARCHY į vietos valiutas

ANARCHY (ANARCHY) Tokenomika

Supratimas apie ANARCHY (ANARCHY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ANARCHYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ANARCHY (ANARCHY)

Kiek ANARCHY(ANARCHY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ANARCHY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ANARCHY į USD kaina?
Dabartinė ANARCHY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ANARCHY rinkos kapitalizacija?
ANARCHY rinkos kapitalizacija yra $ 172.48KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ANARCHY apyvartoje?
ANARCHY apyvartoje yra 430.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ANARCHY kaina?
ANARCHY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01011476USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ANARCHY kaina?
ANARCHY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ANARCHY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ANARCHY yra --USD.
Ar ANARCHY kaina šiais metais kils?
ANARCHY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ANARCHY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
