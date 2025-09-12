Daugiau apie AMPLY

AMPLY kaina (AMPLY)

1 AMPLY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00225985
-1.60%1D
USD
AMPLY (AMPLY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:58:32(UTC+8)

AMPLY (AMPLY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00217699
24 val. žemiausia
$ 0.00230581
24 val. aukščiausia

$ 0.00217699
$ 0.00230581
$ 0.116769
$ 0
+1.79%

-1.60%

-13.71%

-13.71%

AMPLY (AMPLY) realiojo laiko kaina yra $0.00225985. Per pastarąsias 24 valandas AMPLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00217699 iki aukščiausios $ 0.00230581 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AMPLY kaina yra $ 0.116769, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AMPLY per pastarąją valandą pasikeitė +1.79%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AMPLY (AMPLY) rinkos informacija

$ 42.30K
--
$ 2.26M
18.71M
1,000,000,000.0
Dabartinė AMPLY rinkos kapitalizacija yra $ 42.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AMPLY apyvartoje yra 18.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.26M

AMPLY (AMPLY) kainos istorija USD

Šiandienos AMPLY kainos pokytis į USD: $ 0.
AMPLY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0016421590.
AMPLY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0027380340.
AMPLY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009480461256870858.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.60%
30 dienų$ +0.0016421590+72.67%
60 dienų$ +0.0027380340+121.16%
90 dienų$ +0.0009480461256870858+72.27%

Kas yra AMPLY (AMPLY)

Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.

AMPLY (AMPLY) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

AMPLY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AMPLY (AMPLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AMPLY (AMPLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AMPLY prognozes.

Peržiūrėkite AMPLY kainos prognozę dabar!

AMPLY į vietos valiutas

AMPLY (AMPLY) Tokenomika

Supratimas apie AMPLY (AMPLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AMPLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AMPLY (AMPLY)

Kiek AMPLY(AMPLY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AMPLY kaina USD valiuta yra 0.00225985USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AMPLY į USD kaina?
Dabartinė AMPLY kaina USD valiuta yra $ 0.00225985. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AMPLY rinkos kapitalizacija?
AMPLY rinkos kapitalizacija yra $ 42.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AMPLY apyvartoje?
AMPLY apyvartoje yra 18.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AMPLY kaina?
AMPLY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.116769USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AMPLY kaina?
AMPLY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra AMPLY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AMPLY yra --USD.
Ar AMPLY kaina šiais metais kils?
AMPLY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AMPLY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:58:32(UTC+8)

