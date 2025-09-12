Daugiau apie ALP

ALP logotipas

ALP kaina (ALP)

Neįtraukta į sąrašą

1 ALP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.40%1D
USD
ALP (ALP) kainos grafikas realiu laiku
ALP (ALP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00003735
$ 0.00003735$ 0.00003735
24 val. žemiausia
$ 0.00003932
$ 0.00003932$ 0.00003932
24 val. aukščiausia

$ 0.00003735
$ 0.00003735$ 0.00003735

$ 0.00003932
$ 0.00003932$ 0.00003932

$ 0.00927438
$ 0.00927438$ 0.00927438

$ 0.00002647
$ 0.00002647$ 0.00002647

-0.55%

-2.16%

+7.63%

+7.63%

ALP (ALP) realiojo laiko kaina yra $0.00003742. Per pastarąsias 24 valandas ALP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003735 iki aukščiausios $ 0.00003932 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALP kaina yra $ 0.00927438, o žemiausia – $ 0.00002647.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALP per pastarąją valandą pasikeitė -0.55%, per 24 valandas – -2.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ALP (ALP) rinkos informacija

$ 30.55K
$ 30.55K$ 30.55K

--
----

$ 30.55K
$ 30.55K$ 30.55K

816.36M
816.36M 816.36M

816,356,620.354243
816,356,620.354243 816,356,620.354243

Dabartinė ALP rinkos kapitalizacija yra $ 30.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALP apyvartoje yra 816.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 816356620.354243. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.55K

ALP (ALP) kainos istorija USD

Šiandienos ALP kainos pokytis į USD: $ 0.
ALP 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000037092.
ALP 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000033502.
ALP 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000007669599794607896.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.16%
30 dienų$ +0.0000037092+9.91%
60 dienų$ -0.0000033502-8.95%
90 dienų$ -0.000007669599794607896-17.00%

Kas yra ALP (ALP)

ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

ALP (ALP) išteklius

Oficiali svetainė

ALP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ALP (ALP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ALP (ALP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ALP prognozes.

Peržiūrėkite ALP kainos prognozę dabar!

ALP į vietos valiutas

ALP (ALP) Tokenomika

Supratimas apie ALP (ALP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ALP (ALP)

Kiek ALP(ALP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALP kaina USD valiuta yra 0.00003742USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALP į USD kaina?
Dabartinė ALP kaina USD valiuta yra $ 0.00003742. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ALP rinkos kapitalizacija?
ALP rinkos kapitalizacija yra $ 30.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALP apyvartoje?
ALP apyvartoje yra 816.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALP kaina?
ALP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00927438USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALP kaina?
ALP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002647USD.
Kokia yra ALP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALP yra --USD.
Ar ALP kaina šiais metais kils?
ALP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
