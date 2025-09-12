Daugiau apie ALASKA

Alaska (ALASKA) kainos grafikas realiu laiku
Alaska (ALASKA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00929172
$ 0.00929172$ 0.00929172

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+1.28%

-58.08%

-58.08%

Alaska (ALASKA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ALASKA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALASKA kaina yra $ 0.00929172, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALASKA per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +1.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -58.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alaska (ALASKA) rinkos informacija

$ 32.06K
$ 32.06K$ 32.06K

--
----

$ 32.06K
$ 32.06K$ 32.06K

999.89M
999.89M 999.89M

999,886,311.429208
999,886,311.429208 999,886,311.429208

Dabartinė Alaska rinkos kapitalizacija yra $ 32.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ALASKA apyvartoje yra 999.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999886311.429208. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.06K

Alaska (ALASKA) kainos istorija USD

Šiandienos Alaska kainos pokytis į USD: $ 0.
Alaska 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Alaska 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Alaska 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.28%
30 dienų$ 0-26.46%
60 dienų$ 0+74.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra Alaska (ALASKA)

Woof! It's me, Alaska! Hop on the Meme Supercycle and let's chase those riches together! FROM ROYALTY TO MEME The Tale of $Alaska $Alaska, the regal Samoyed, hails from the royal lineage of Prince Marcus von Anhalt. As he walked through the grand halls of his palace, $Alaska’s charm captivated the world. WHY $ALASKA TOKEN IS FIT: $Alaska meme coin stands as a legacy in the making, building a community of loyal followers, expanding its value, and making history in the crypto world. Holders become part of this royal journey. $ALASKA isn’t just another meme coin; it’s the embodiment of what’s next. A visionary force, leading the charge into the future of wealth and Luxury. This is more than a moment—it’s the opportunity you’ve been anticipating. The start of something monumental.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Alaska (ALASKA) išteklius

Oficiali svetainė

Alaska kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alaska (ALASKA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alaska (ALASKA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alaska prognozes.

Peržiūrėkite Alaska kainos prognozę dabar!

ALASKA į vietos valiutas

Alaska (ALASKA) Tokenomika

Supratimas apie Alaska (ALASKA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALASKAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alaska (ALASKA)

Kiek Alaska(ALASKA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ALASKA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ALASKA į USD kaina?
Dabartinė ALASKA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alaska rinkos kapitalizacija?
ALASKA rinkos kapitalizacija yra $ 32.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ALASKA apyvartoje?
ALASKA apyvartoje yra 999.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ALASKA kaina?
ALASKA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00929172USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ALASKA kaina?
ALASKA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ALASKA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ALASKA yra --USD.
Ar ALASKA kaina šiais metais kils?
ALASKA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ALASKA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.