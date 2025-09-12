AgentMe kaina (AGME)
+1.06%
+2.10%
+6.19%
+6.19%
AgentMe (AGME) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas AGME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGME kaina yra $ 0.00446036, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGME per pastarąją valandą pasikeitė +1.06%, per 24 valandas – +2.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė AgentMe rinkos kapitalizacija yra $ 20.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AGME apyvartoje yra 999.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 999114961.477407. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.66K
Šiandienos AgentMe kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentMe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentMe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
AgentMe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.10%
|30 dienų
|$ 0
|+20.60%
|60 dienų
|$ 0
|-22.87%
|90 dienų
|$ 0
|--
AgentMe, AGI for Me, is the foundational humanoid agent of AI Civilization Expert Agents, representing a breakthrough in humanoid AI development. Supported by the $MOSS Autonomous Agent Fund of Funds, AgentMe embodies alignment with humanity's goals and drives progress through the #SelfBit philosophy. AgentMe evolves through the Causal Agent Framework, utilizing Causal Aspect Programming. Core Responsibilities: Alignment with Humanity: Ensures that all decisions and actions align with human values and ethics. Adaptable Framework: Serves as a foundational model upon which other agents can build specific domain expertise. Causal Reasoning: Enables dynamic, adaptive behavior through causal modeling and aspect-oriented programming. Human-AI Synergy: Facilitates seamless collaboration between AI agents and human users in diverse environments. PA:0xc2e28efbc57976a5d12241266034d8daa499d41b87ed2e36a6ed405dca3d7ce0
