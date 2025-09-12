Daugiau apie AETHER

aether collective kaina (AETHER)

1 AETHER į USD – tiesioginė kaina:

+1.80%1D
USD
aether collective (AETHER) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12 06:27:03(UTC+8)

aether collective (AETHER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00005171
$ 0.00005171$ 0.00005171
24 val. žemiausia
$ 0.00005325
$ 0.00005325$ 0.00005325
24 val. aukščiausia

$ 0.00005171
$ 0.00005171$ 0.00005171

$ 0.00005325
$ 0.00005325$ 0.00005325

$ 0.0305496
$ 0.0305496$ 0.0305496

$ 0.00003166
$ 0.00003166$ 0.00003166

+0.52%

+1.88%

+11.53%

+11.53%

aether collective (AETHER) realiojo laiko kaina yra $0.00005321. Per pastarąsias 24 valandas AETHER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005171 iki aukščiausios $ 0.00005325 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AETHER kaina yra $ 0.0305496, o žemiausia – $ 0.00003166.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AETHER per pastarąją valandą pasikeitė +0.52%, per 24 valandas – +1.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

aether collective (AETHER) rinkos informacija

$ 52.39K
$ 52.39K$ 52.39K

$ 53.14K
$ 53.14K$ 53.14K

985.37M
985.37M 985.37M

999,593,450.625735
999,593,450.625735 999,593,450.625735

Dabartinė aether collective rinkos kapitalizacija yra $ 52.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. AETHER apyvartoje yra 985.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 999593450.625735. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.14K

aether collective (AETHER) kainos istorija USD

Šiandienos aether collective kainos pokytis į USD: $ 0.
aether collective 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000036963.
aether collective 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000064910.
aether collective 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00001514006774244587.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.88%
30 dienų$ +0.0000036963+6.95%
60 dienų$ +0.0000064910+12.20%
90 dienų$ +0.00001514006774244587+39.77%

Kas yra aether collective (AETHER)

Aether Framework is a modular, decentralized AI framework designed to empower autonomous agents with advanced capabilities such as reinforcement learning, swarm intelligence, multi-modal processing, blockchain interaction, and democratic decision-making. Unlike traditional frameworks, Aether was created through the collaborative intelligence of human developers and AI agents. This unique synergy has enabled the rapid creation of an innovative system that demonstrates the potential of autonomous intelligence in Web3 and decentralized environments.

aether collective (AETHER) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

aether collective kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos aether collective (AETHER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų aether collective (AETHER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes aether collective prognozes.

Peržiūrėkite aether collective kainos prognozę dabar!

AETHER į vietos valiutas

aether collective (AETHER) Tokenomika

Supratimas apie aether collective (AETHER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AETHERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie aether collective (AETHER)

Kiek aether collective(AETHER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AETHER kaina USD valiuta yra 0.00005321USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AETHER į USD kaina?
Dabartinė AETHER kaina USD valiuta yra $ 0.00005321. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra aether collective rinkos kapitalizacija?
AETHER rinkos kapitalizacija yra $ 52.39KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AETHER apyvartoje?
AETHER apyvartoje yra 985.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AETHER kaina?
AETHER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0305496USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AETHER kaina?
AETHER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003166USD.
Kokia yra AETHER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AETHER yra --USD.
Ar AETHER kaina šiais metais kils?
AETHER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AETHER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12 06:27:03(UTC+8)

