EGL1 (EGL1) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieEGL1 (EGL1), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

EGL1 (EGL1) Informacija

Oficiali svetainė:
https://eagles.land/
Baltoji knyga:
https://eagles.land/
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xf4b385849f2e817e92bffbfb9aeb48f950ff4444

EGL1 (EGL1) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius EGL1 (EGL1) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 39.28M
$ 39.28M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 39.28M
$ 39.28M
Visų laikų rekordas:
$ 0.12389
$ 0.12389
Visų laikų minimumas:
$ 0.000009441497640997
$ 0.000009441497640997
Dabartinė kaina:
$ 0.03928
$ 0.03928

EGL1 (EGL1) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti EGL1 (EGL1) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų EGL1 tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek EGL1 tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate EGL1 tokenomiką, galite peržiūrėti EGL1 tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

