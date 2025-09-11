0xBitcoin kaina (0XBTC)
+0.58%
+9.09%
-5.84%
-5.84%
0xBitcoin (0XBTC) realiojo laiko kaina yra $0.196181. Per pastarąsias 24 valandas 0XBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.170997 iki aukščiausios $ 0.198583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 0XBTC kaina yra $ 4.66, o žemiausia – $ 0.03406293.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 0XBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +9.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė 0xBitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 2.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 0XBTC apyvartoje yra 10.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 20998852.04906835. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.14M
Šiandienos 0xBitcoin kainos pokytis į USD: $ +0.01634233.
0xBitcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0582688370.
0xBitcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0526610620.
0xBitcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0645463280349932.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01634233
|+9.09%
|30 dienų
|$ -0.0582688370
|-29.70%
|60 dienų
|$ -0.0526610620
|-26.84%
|90 dienų
|$ +0.0645463280349932
|+49.03%
The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos 0xBitcoin (0XBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 0xBitcoin (0XBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 0xBitcoin prognozes.
Peržiūrėkite 0xBitcoin kainos prognozę dabar!
Supratimas apie 0xBitcoin (0XBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 0XBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.