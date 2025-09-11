Daugiau apie 0XBTC

0XBTC Kainos informacija

0XBTC Oficiali svetainė

0XBTC Tokenomika

0XBTC Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

0xBitcoin logotipas

0xBitcoin kaina (0XBTC)

Neįtraukta į sąrašą

1 0XBTC į USD – tiesioginė kaina:

$0.196181
$0.196181$0.196181
+9.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
0xBitcoin (0XBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:52:40(UTC+8)

0xBitcoin (0XBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.170997
$ 0.170997$ 0.170997
24 val. žemiausia
$ 0.198583
$ 0.198583$ 0.198583
24 val. aukščiausia

$ 0.170997
$ 0.170997$ 0.170997

$ 0.198583
$ 0.198583$ 0.198583

$ 4.66
$ 4.66$ 4.66

$ 0.03406293
$ 0.03406293$ 0.03406293

+0.58%

+9.09%

-5.84%

-5.84%

0xBitcoin (0XBTC) realiojo laiko kaina yra $0.196181. Per pastarąsias 24 valandas 0XBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.170997 iki aukščiausios $ 0.198583 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 0XBTC kaina yra $ 4.66, o žemiausia – $ 0.03406293.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 0XBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – +9.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

0xBitcoin (0XBTC) rinkos informacija

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

--
----

$ 4.14M
$ 4.14M$ 4.14M

10.84M
10.84M 10.84M

20,998,852.04906835
20,998,852.04906835 20,998,852.04906835

Dabartinė 0xBitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 2.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. 0XBTC apyvartoje yra 10.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 20998852.04906835. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.14M

0xBitcoin (0XBTC) kainos istorija USD

Šiandienos 0xBitcoin kainos pokytis į USD: $ +0.01634233.
0xBitcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0582688370.
0xBitcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0526610620.
0xBitcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0645463280349932.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01634233+9.09%
30 dienų$ -0.0582688370-29.70%
60 dienų$ -0.0526610620-26.84%
90 dienų$ +0.0645463280349932+49.03%

Kas yra 0xBitcoin (0XBTC)

The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

0xBitcoin (0XBTC) išteklius

Oficiali svetainė

0xBitcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 0xBitcoin (0XBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 0xBitcoin (0XBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 0xBitcoin prognozes.

Peržiūrėkite 0xBitcoin kainos prognozę dabar!

0XBTC į vietos valiutas

0xBitcoin (0XBTC) Tokenomika

Supratimas apie 0xBitcoin (0XBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 0XBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 0xBitcoin (0XBTC)

Kiek 0xBitcoin(0XBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 0XBTC kaina USD valiuta yra 0.196181USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 0XBTC į USD kaina?
Dabartinė 0XBTC kaina USD valiuta yra $ 0.196181. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 0xBitcoin rinkos kapitalizacija?
0XBTC rinkos kapitalizacija yra $ 2.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 0XBTC apyvartoje?
0XBTC apyvartoje yra 10.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 0XBTC kaina?
0XBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.66USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 0XBTC kaina?
0XBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03406293USD.
Kokia yra 0XBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 0XBTC yra --USD.
Ar 0XBTC kaina šiais metais kils?
0XBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 0XBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:52:40(UTC+8)

0xBitcoin (0XBTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.