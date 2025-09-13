Zenlink Network (ZLK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Zenlink Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ZLK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Zenlink Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Zenlink Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:11:20(UTC+8)

Zenlink Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Zenlink Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002144 prekybos kainą 2025 m.

Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Zenlink Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002251 prekybos kainą 2026 m.

Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ZLK ateities kaina yra $ 0.002364 su 10.25% augimo norma.

Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ZLK ateities kaina yra $ 0.002482 su 15.76% augimo norma.

Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZLK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002606, o augimo norma – 21.55%.

Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ZLK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002737, o augimo norma – 27.63%.

Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Zenlink Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004458 prekybos kainą.

Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Zenlink Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.007262 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002144
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002251
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002364
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002482
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002606
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002737
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002874
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003017
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003168
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003327
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003493
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003668
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003851
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004044
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004246
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004458
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Zenlink Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.002144
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.002145
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002146
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.002153
    0.41%
Zenlink Network (ZLK) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ZLK kaina yra $0.002144. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Zenlink Network (ZLK) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ZLK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002145. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Zenlink Network (ZLK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ZLK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002146. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Zenlink Network (ZLK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ZLK kaina yra $0.002153. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Zenlink Network kainų statistika

--
----

--

$ 116.79K
$ 116.79K$ 116.79K

54.45M
54.45M 54.45M

--
----

--

Naujausia ZLK kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ZLK turi 54.45M apyvartą ir $ 116.79K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Zenlink Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Zenlink Network, dabartinė Zenlink Network kaina yra 0.002144USD. Apyvartinė Zenlink Network (ZLK) pasiūla yra 54.45M ZLK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $116,786.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.35%
    $ 0
    $ 0.002164
    $ 0.002125
  • 7 dienos
    3.99%
    $ 0.000085
    $ 0.002753
    $ 0.002125
  • 30 dienų
    -21.92%
    $ -0.000470
    $ 0.002753
    $ 0.002125
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Zenlink Network kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.35% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Zenlink Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.002753 ir žemiausia $0.002125. Kainos pokytis buvo 3.99%. Ši naujausia tendencija parodo ZLK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Zenlink Network įvyko -21.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000470 vertę. Tai rodo, kad ZLK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Zenlink Network (ZLK) kainų prognozės modulis?

Zenlink Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ZLK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Zenlink Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ZLK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Zenlink Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ZLK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ZLK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Zenlink Network potencialą.

Kodėl ZLK kainų prognozė yra svarbi?

ZLK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ZLK dabar?
Pagal jūsų prognozes, ZLK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ZLK kainų prognozė?
Remiantis Zenlink Network (ZLK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ZLK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ZLK 2026 m.?
1 vieneto Zenlink Network (ZLK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZLK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ZLK kaina 2027 m.?
Zenlink Network (ZLK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ZLK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ZLK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zenlink Network (ZLK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ZLK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Zenlink Network (ZLK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ZLK 2030 m.?
1 vieneto Zenlink Network (ZLK) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ZLK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ZLK kainų prognozė 2040 metams?
Zenlink Network (ZLK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ZLK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 05:11:20(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.